Bản kiểm điểm của học sinh khiến cô giáo không nhịn được cười

Theo đó, học sinh này đã mang sai đồng phục và vào lớp muộn ở đầu giờ, để tránh tái phạm, cô giáo đã yêu cầu học sinh viết bản kiểm điểm có chữ ký của phụ huynh.

Sau khi nhận lại bản kiểm điểm từ học trò, quả nhiên cô giáo đã choáng ngay lập tức bởi sự "văn vở" trong bản kiểm điểm này, nhất là ở phần lý do viết. Cụ thể, lý do viết bản kiểm được học sinh này trình bày như sau: "Vào ngày 6/4/2023, em mang sai đồng phục và ăn sáng vào muộn đầu giờ. Thưa cô, Mary từng nói rằng: "Nếu chẳng may phạm phải sai lầm, kể cả những sai lầm to lớn, hãy luôn nhớ rằng vẫn còn cơ hội khác cho bạn chuộc lỗi". Với những sai lầm tuổi trẻ của mình, em không bao biện gì thêm; song thưa cô, vì đây là lần đầu tiên em phạm phải 2 lỗi này, em rất kính cẩn cầu mong sự tha thứ từ cô bởi người xưa có câu: "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại".

Bản kiểm điểm khiến cư dân mạng thích thú.

Qua những dòng "văn vở" trong bản kiểm điểm, có lẽ, cộng đồng mạng đã hiểu lý do vì sao cô giáo ấn tượng với học sinh này. Không ít cư dân mạng cho rằng, chắc hẳn học sinh này thường ngày phải học giỏi môn Văn lắm mới viết bản kiểm điểm đọc lên nghe mượt mà, văn chương đến như vậy.

Bên cạnh đó, cũng có một bản kiểm kiểm điểm khác của học sinh tiểu học khiến dân tình được phen cười ngất. Khi bị cô giáo phạt vì chép sai bài mặc dù đã được dặn dò rất kỹ, cô học trò nhỏ lại có những từ ngữ vô cùng đáng yêu để kiểm điểm lại bản thân mình.

Dân mạng được phen cười ngất khi đọc bản kiểm điểm của cô học trò.

Bằng sự chân thật, có phần ngây ngô của mình, cô học trò nhỏ đã khiến nhiều người tỏ ra vô cùng thích thú. Thậm chí trong từng lời lẽ dược viết ra cũng có phần chứng minh đây là một học sinh ngoan, chẳng qua vì một phút bốc đồng nên mới vội vàng gấp rút chép bài mà không để ý.

