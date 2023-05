Bà lão U60 sinh đôi con gái, sau 13 năm chua chát nuôi con một mình, cuộc sống hiện tại mới bất ngờ

Sinh con ở độ tuổi 35 đã bị coi là quá tuổi đối với một người mẹ, nhưng Thịnh Hải Lâm - người mẹ 73 tuổi ở An Huy, Trung Quốc lại có những trải nghiệm làm mẹ khi đã bước vào tuổi lục tuần. Lựa chọn làm mẹ ở tuổi cần được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng là một mạo hiểm lớn đối với bà Thịnh, dù có vất vả khó khăn đến mấy nhưng bây giờ, bà vẫn không hề hối hận với quyết định sinh con của mình.

Theo Sohu, cách đây 13 năm, ca sinh đôi 2 con gái của người mẹ 60 tuổi Thịnh Hải Lâm làm chấn động dư luận Trung Quốc, bởi người ta quan niệm 60 tuổi chỉ phù hợp lên chức bà, sinh con ở tuổi đó chẳng khác gì đang đánh cược với mạng sống của chính mình. Nhưng khi nghe ẩn tình đằng sau sự mạo hiểm của bà Thịnh, ai nấy đều thông cảm.

Sự kiện sinh đôi 2 con gái của bà Thịnh từng gây chấn động Trung Quốc

Hai con gái sinh non ở tháng thứ 7 của bà Thịnh nay đã 13 tuổi

Bà Thịnh và chồng từng có một cô con gái sinh năm 1980 sau nhiều năm kết hôn, chính sách 1 con của Trung Quốc nên vợ chồng bà không sinh thêm con. Tuy nhiên, khi con gái đến tuổi lấy chồng, niềm vui bế cháu chưa có, cặp vợ chồng già đã phải "người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh", cả con rể và con gái đều qua đời trong một vụ tai nạn ngộ độc khí. Quá đau buồn trước sự ra đi của con gái duy nhất, lại nghĩ không thể sống cô độc hai vợ chồng đến già, người mẹ cao tuổi này quyết định cùng chồng sinh thêm con.

Từng công tác trong ngành y, bà Thịnh Hải Lâm biết tuổi tác của bản thân lúc ấy không thích hợp cho việc mang thai và sinh đẻ. Cuối cùng, bà dùng tinh trùng của chồng tiến hành thụ tinh ống nghiệm và sinh ra hai cô con gái sinh đôi.

Ca sinh của người mẹ 60 tuổi gây xôn xao

Sự cố gắng của bà Thịnh được đền đáp xứng đáng

Thời điểm đó, bạn bè và gia đình đều khuyên can bà Thịnh Hải Lâm, bởi mang thai ở độ tuổi ấy là hết sức nguy hiểm. Nhưng bà đều bỏ ngoài tai không nghe theo. Bà phải trải qua quãng thời gian mang thai nhọc nhằn gấp nhiều lần các bà mẹ khác, may mắn dù sinh non nhưng 2 bé gái đều có sức khỏe ổn định. Song có lẽ từ lúc đó mới là khởi đầu cho một hành trình khác gian nan gấp bội của bà mẹ cao tuổi này.

Bà Thịnh áp lực cuộc sống tiền bạc khi có 2 con ở tuổi lục tuần

Áp lực tiền bạc, kinh tế

Bà Thịnh sinh con cùng sự giúp đỡ hậu thuẫn lớn từ chồng, cả hai cũng có khoản lương hưu và tiền tiết kiệm kha khá, có thể giải quyết những vấn đề tài chính trước mắt cho gia đình. Tuy nhiên vì sinh non nên 2 bé gái phải tiến hành điều trị ở viện một thời gian trước khi được về nhà. Chi phí khi thực hiện thụ tinh ống nghiệm, chi phí trong thời gian mang thai, sinh con và điều trị sau sinh đã ngốn gần hết khoản tiền tiết kiệm của vợ chồng bà Thịnh.

Loay hoay vì những khoản tiền tốn kém, bà Thịnh bất đắc dĩ phải tiếp tục bôn ba khắp nơi, giảng dạy diễn thuyết để có tiền nuôi dạy con cái. Chia sẻ của bà Thịnh Hải Lâm trên Sohu khiến nhiều người rớt nước mắt, bởi ở thời điểm đó dù 2 con gái đã 5 tuổi nhưng khoảng thời gian bà ở cạnh con tính ra chỉ 1 năm.

Hai bé gái lớn lên trong tình yêu thương của bố mẹ

Làm mẹ ở tuổi làm bà

Nhiều người dùng mạng xã hội lúc đó đều đặt ra câu hỏi về "sự vô trách nhiệm" của bà vì dù đã sinh con thành công nhưng liệu bà Thịnh còn đủ sức khỏe sống đến khi 2 con trưởng thành.

Tuy nhiên, đáp lại những hoài nghi của cộng đồng mạng, bà Thịnh ra sức cố gắng làm việc để đảm bảo cuộc sống đầy đủ nhất cho con. Bằng chứng là sau 5 năm làm việc, tài khoản tiết kiệm để lo cho tương lai của 2 đứa con đã tăng lên rất nhiều. Nhưng bi kịch chưa dừng lại ở đó...

Bà Thịnh bật khóc áp lực khi nghĩ về những khó khăn trong cuộc sống

Biến cố gia đình liên tiếp ập đến với bà

Áp lực tinh thần

Tháng 7/2015, chồng bà bị tai biến, nằm liệt giường, bà Thịnh Hải Lâm một mình cáng đáng mọi việc, vừa chăm chồng vừa lo cho các con còn bé bỏng. Trong suốt thời gian chồng nằm một chỗ, người mẹ già bươn chải khắp nơi, một mình đối mặt chi phí thuốc thang cho chồng, nuôi dạy 2 con gái thành người. Ai làm mẹ trong hoàn cảnh này mới thấu hiểu được những vất vả, tủi hờn mà bà Thịnh phải chịu đựng, không biết san sẻ cùng ai.

Chia sẻ với báo chí, người phụ nữ làm mẹ ở tuổi ngoài 60 cho hay, bà chưa bao giờ nghĩ con đường mang thai, làm mẹ lại gập ghềnh, gian khổ như vậy. Nếu có kiếp sau, chắc chắn bà không bao giờ dám mạo hiểm thêm một lần nữa do quá mệt mỏi.

Sau nhiều năm tai biến nằm một chỗ, chồng bà qua đời khi các con mới 12 tuổi

Hằng ngày, bà vẫn quay các clip về cuộc sống của gia đình nhỏ cùng 2 cô con gái để chia sẻ với cư dân mạng. Các clip của bà nhận được hàng triệu lượt xem. Đằng sau sự vất vả trên hành trình nuôi con thì người ta luôn thấy nụ cười, niềm hạnh phúc vô bờ sau những biến cố đã trải qua của gia đình bà.

Biến cố gia đình

Biến cố một lần nữa đến với 3 mẹ con bà Thịnh Hải Lâm khi cuối năm 2022, người chồng qua đời sau thời gian chống chọi bệnh tật, để lại 2 đứa con mới 13 tuổi cho người vợ đã ở tuổi 73. Nhìn sự rời đi của chồng, bà Thịnh đau xót lo sợ đến khi mình nằm xuống, ai sẽ là người chăm sóc và dìu dắt 2 đứa con.

Theo Sina, sau nửa năm chồng qua đời, hiện bà Thịnh đã kiếm được số tiền tiết kiệm 7 triệu tệ (24 tỷ đồng), đủ để trang trải các chi phí nuôi 2 con gái đến khi trưởng thành, nhưng tiền là một chuyện còn tình cảm và sự giáo dục của cha mẹ trong cuộc đời những đứa con mới thật sự quan trọng, nhất là những đứa trẻ đang ở giai đoạn tuổi dậy thì, sự chăm sóc cả tinh thần vật chất của bố mẹ là điều quan trọng nhất.

Cuộc sống hiện tại của bà Thịnh và hai cô con gái nhỏ

Cuộc sống hiện tại của 3 mẹ con bà Thịnh Hải Lâm thường xuyên được bà đăng tải trên tài khoản mạng xã hội, thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Sự nổi tiếng trên internet và công việc thuyết giảng làm việc trực tiếp và online đã mang lại nguồn thu nhập khổng lồ cho bà mẹ 73 tuổi, đảm bảo tài chính vững chắc nuôi dạy con cái.

Hai con gái sinh đôi của bà Thịnh cũng đang ở tuổi dậy thì 13, phát triển khỏe mạnh xinh xắn và cao hơn bố mẹ rất nhiều. Chúng thường xuyên theo mẹ đến nghĩa trang thăm bố, được mẹ dạy dỗ về sự tôn trọng và yêu thương với người cha đã khuất. Sự chăm sóc đầy đủ về vật chất tinh thần của bà Thịnh đã khiến 2 cô con gái có nhiệt huyết sống mạnh mẽ, điều mà hiếm người mẹ đơn thân đặc biệt như bà có thể làm được.

Hai con gái đã cao lớn, xinh xắn và khỏe mạnh

Từ câu chuyện của bà Thịnh Hải Lâm, không phải người phụ nữ nào lớn tuổi cũng có đủ kiến thức, kinh nghiệm và tài chính để sinh con ở độ tuổi này. Chính vì thế, phụ nữ nên lưu ý đến các nguy cơ mang thai và sinh nở ở người lớn tuổi (sau 35 tuổi):

- Tuổi càng lớn thì các tế bào trứng dần bị lão hóa, chất lượng trứng giảm, cơ hội thụ thai sẽ giảm. Và cả kể khi đã thụ thai thành công thì tỷ lệ sảy thai cũng cao hơn từ 2-3 lần so với những phụ nữ trong độ tuổi mang thai.

- Phụ nữ lớn tuổi mang thai thể lực bị giảm sút, khả năng đẻ khó cao, thường phải mổ lấy thai để đảm bảo an toàn.

- Dị tật thai nhi tăng, cao gấp 4-5 lần so với thai nhi có mẹ ở độ tuổi sinh đẻ. Ngoài ra, khi phụ nữ lớn tuổi có thai có thể xảy ra các rối loạn nội tiết, nhiều biến chứng phát sinh do sự lão hóa của cơ thể.

Trong trường hợp mang thai khi tuổi đã cao, bạn nên chú ý đến những vấn đề sau:

- Chú ý khám thai đều đặn, không được bỏ các mốc quan trọng siêu âm trong thai kỳ như 12 tuần, 16 tuần, 20 tuần... Càng về cuối thai kỳ càng cần phải chú ý siêu âm định kỳ để theo dõi nước ối, sự cử động của thai...

- Chú ý bổ sung axit folic, tốt nhất là bắt đầu từ ba tháng trước khi mang thai. Đồng thời, chú ý không uống thuốc bừa bãi trong thai kỳ mà phải tuân theo lời khuyên của bác sĩ.

- Chú ý ngủ đủ giấc, không thức khuya. Chú ý chế độ ăn uống lành mạnh, tốt nhất là giàu đạm, ít béo, không gây kích ứng, đồng thời tránh uống rượu, chè, cà phê và các thức ăn dễ gây kích ứng.

- Chú ý đến môi trường sống, tránh tiếng ồn, bức xạ và các yếu tố bất lợi khác. Tránh xa các yếu tố không lành mạnh, bao gồm các chất gây ô nhiễm, bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, v.v.

- Chú ý chăm sóc và vệ sinh cá nhân khi mang thai, đồng thời chuẩn bị trước tâm lý cho việc mổ lấy thai, vì hơn 90% phụ nữ lớn tuổi cần mổ lấy thai.

