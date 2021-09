Ai rồi cũng sẽ có những nỗi đau, nhưng người thứ ba đáng thương hay đáng trách?

Thứ Tư, ngày 29/09/2021 14:00 PM (GMT+7)

Ai rồi cũng sẽ có những nỗi khổ của riêng mình, nhưng tình yêu không đáng sợ, mà sự đáng sợ nhất là do bạn chưa yêu bản thân mình đủ và người thứ ba mới có cơ hội xen ngang vào tình yêu của bạn.

Nhiều quý ông bị "trà xanh tấn công". (Ảnh minh họa)

Ngày nay, hai chữ ngoại tình không còn xa lạ đối với nhiều gia đình và các cặp đôi, bởi nhiều quý ông bị "trà xanh tấn công". Nhiều phụ nữ khi "nhà có biến" vì người thứ ba chen ngang mới than thở "giá như có thể điều khiển được tình cảm, giá như ai cũng có giá trị đạo đức..." và nếu những "giá như" có được thì chúng ta không phải bàn cãi về vấn đề ngoại tình.

Nhiều người sau khi trải qua đổ vỡ trong hôn nhân bỗng trở nên im lặng như mặt hồ mùa thu, không muốn ồn ào xô bồ nữa, cũng không muốn tìm kiếm thêm một ai khác để trao tình cảm, bởi họ đã mất đi niềm tin vào tình yêu đích thực, với những nỗi đau, hay những tổn thương do chồng cũ gây ra còn nguyên vẹn trong tim, chưa thoát ra được.

Vì vậy các bạn cần:

1. Bảo vệ gia đình của bạn ngay từ đầu

Đừng than vãn rằng một ngày nào đó chồng hoặc vợ mình bỗng nhiên tay trong tay cùng với một người khác mà mình không hề hay biết. Rồi bắt đầu những kế hoạch điều tra thám tử và những cái nhìn dò xét đối phương.

Không ai tự nhiên lại muốn đi ngoại tình! Tất cả đều có nguyên do, nếu không phải ở bạn thì cũng từ phía đối phương, hoặc là cả hai. Những tranh cãi, mâu thuẫn, bất đồng quan điểm, tới những cuộc chiến tranh lạnh liên miên, không hòa hợp trên giường hay những tình huống dở khóc dở cười khác... là các yếu tố lâu ngày tích lại thành ra chán nhau, không chịu chăm sóc bản thân khiến bạn tệ hơn trong mắt bạn đời, không nói lời yêu thương chỉ suốt ngày thấy bài ca cằn nhằn, than vãn...

Nếu bạn đời có ngoại tình thì cũng hãy đừng vội vàng đổi hết tội lỗi lên cho người thứ ba. Hãy nhìn nhận lại cuộc sống hôn nhân của mình rồi hãy quyết định hành động bạn nhé. Nên nhớ rằng, nếu hai vợ chồng bạn tay nắm chặt tay không rời thì sẽ không có người thứ 3 nào có thể chen được vào.

Người thứ ba cũng đáng thương vì họ mù quáng và không tỉnh táo. (Ảnh minh họa).

2. Người thứ 3 có đáng trách không?

Tình yêu đôi khi không thể phân biệt được đúng - sai, vì người ta thường nghe con tim hơn là lý trí. Có trách là tình cảm đặt sai ở người và đến sai thời điểm. Người thứ ba, dẫu vô tình hay cố ý cũng đã làm tổn thương một người khác cùng phận phụ nữ như mình, cũng chen ngang vào cuộc tình vốn mình chẳng có chỗ đứng.

Nhưng người thứ ba cũng mang trong mình không ít tâm sự với nhiều nỗi trái ngang. Là thân phụ nữ, chẳng ai muốn mình là người thứ ba cả, chẳng ai muốn mang trong mình thứ tình cảm không thể gọi tên…Khi chấp nhận điều đó là vì họ cũng trong tình trạng đường cùng và mắc kẹt trong đau đớn. Cũng có những điều đáng trách vì họ cố chấp nhưng kể ra thì cũng thương lấy họ vì họ mù quáng và không tỉnh táo.

Tình yêu chân thật sẽ luôn luôn đẹp, không làm bạn khổ đau hay tổn thương, (Ảnh minh họa)

Nếu bạn đang lạc lối trong tình cảm của chính mình. Hay bạn đang rơi vào khổ đau khi người bạn đời quay lưng phản bội. Hãy tìm ra một hướng đi, một cơ hội cho chính cuộc hôn nhân của bạn. Tình yêu không có gì đáng sợ. Nếu bạn thấy đáng sợ là vì bạn chưa yêu bản thân mình đủ. Tâm yếu đuối mong cầu nên mới đánh mất hết niềm tin vào tình yêu.

Tình yêu chân thật sẽ luôn luôn đẹp. Tình yêu chân thật cũng sẽ không làm bạn khổ đau hay tổn thương, bởi mọi sự khổ đau, tổn thương lớn nhất thường đến từ bên trong ta, do ta quá mong cầu được yêu thương theo cách mình muốn - để rồi khi không được đáp ứng hay do tâm ta bất an trước những biến động xung quanh lại tự dày vò, hành hạ tâm trí thân thể chính mình.

Vậy nên hãy trang bị thật đầy đủ những kiến thức kỹ năng về tình yêu hôn nhân trước khi bước vào hôn nhân, chung sống cùng ai đó. Đừng vì sự vô minh của chính mình mà làm khổ đối phương cũng như làm khổ bản thân mình. Có lẽ những vết thương lòng khi bị bạn đời lừa dối, phản bội là đau đớn nhất, khó hàn gắn nhất. Nhưng dù sao chúng ta hãy giữ cho mình sự bình an, làm chủ cảm xúc của mình để không vì sự tức giận mà làm nên những chuyện hối hận về sau.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/gia-dinh/ai-roi-cung-se-co-nhung-noi-dau-nhung-nguoi-thu-ba-dang-thuong-hay-dang-trach-2021091712470215.htm