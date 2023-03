6 sự thật thú vị về "cực khoái" ở phụ nữ ít người biết

Âm vật có đầy các đầu dây thần kinh

Ảnh minh hoạ

Âm vật không chỉ là một phần nhỏ kéo dài từ âm hộ. "Những gì bạn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm", Lauren Streicher, MD, phó giáo sư lâm sàng về sản phụ khoa tại Đại học Northwestern, Mỹ và là tác giả của sách “Sex Rx: Hormones, Health, and Your Best Sex Ever nói với Health” cho biết. "Âm vật về cơ bản là một cấu hình móng ngựa xung quanh phần trên của cửa âm đạo".

Khu vực này chứa đầy các đầu dây thần kinh nhạy cảm làm cho âm vật trở thành “cỗ máy” tạo khoái cảm. Vì vậy, điều dễ hiểu là những người có âm đạo nhỏ thường dễ đạt cực khoái hơn khi được kích thích âm vật. Một nghiên cứu năm 2018 cho thấy, 36% phụ nữ (những người tham gia nghiên cứu) cần kích thích âm vật để đạt cực khoái, trong khi chỉ 18% phụ nữ đạt cực khoái bằng việc quan hệ. "Điểm mấu chốt là phần lớn phụ nữ không đạt cực khoái khi thâm nhập và cần kích thích âm vật", Tiến sĩ Streicher nói.

Phụ nữ có thể đạt cực khoái nhiều lần

Tiến sĩ Streicher cho biết: “Một số phụ nữ trải qua cực khoái kéo dài, theo tầng, nơi bạn tiếp tục có những cơn co thắt vùng chậu nhịp nhàng mạnh mẽ trong một thời gian dài. Và sau đó, có những cơn cực khoái khi bạn có cảm giác quá thỏa mãn, cảm giác đó dừng lại và sau đó, với nhiều kích thích hơn lại bắt đầu".

Những người đạt cực khoái nhiều lần liên tục "lên đỉnh" khi quan hệ tình dục có bạn tình. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu không chắc có bao nhiêu người đạt được nhiều cực khoái. Trong một nghiên cứu năm 2016 trên 2.049 phụ nữ Phần Lan ở độ tuổi 18-70 chỉ ra, 8% trong số này có nhiều lần cực khoái. Nghiên cứu trước đây trên 800 nữ sinh viên tốt nghiệp đại học cũng cho thấy khoảng 43% cho biết, họ có nhiều lần cực khoái.

Cực khoái ở phụ nữ có thể kéo dài tới 2 phút

Ảnh minh hoạ

Thực sự không có khoảng thời gian chuẩn để bạn đạt cực khoái kéo dài. Trên thực tế, các nhà nghiên cứu từng nghĩ rằng 3 đến 15 giây là khoảng thời gian đạt cực khoái ở phụ nữ. Sau đó, họ tìm thấy bằng chứng cho thấy cực khoái có thể diễn ra trong 20 giây đến 2 phút.

Một nghiên cứu nhỏ từ những năm 90 cũng cho thấy, 40% phụ nữ ước tính cực khoái của họ kéo dài từ 30 đến 60 giây hoặc thậm chí lâu hơn. Tuy nhiên, nghiên cứu gần đây ước tính cực khoái của phụ nữ có thể kéo dài từ 20 đến 35 giây. Một số người có thời gian cực khoái rất ngắn và điều đó là bình thường.

Phụ nữ có thể đạt cực khoái từ các vùng nhạy cảm khác nhau

Cơ thể phụ nữ có nhiều vùng nhạy cảm hoặc những vùng nhạy cảm khi chạm vào và tạo khoái cảm tình dục. Vì vậy, việc kích thích các vùng nhạy cảm khác như điểm A, điểm G và thậm chí cả núm vú cũng có thể giúp phụ nữ "lên đỉnh". Ngoài ra, việc kích thích đồng thời nhiều vùng nhạy cảm có thể giúp bạn "lên đỉnh" với cực khoái hỗn hợp.

Điểm A, hay lỗ âm đạo phía trước, nằm sâu trong âm đạo trên “bức tường cao” phía trước bên dưới cổ tử cung. Khu vực này thường chịu trách nhiệm cho cực khoái khi quan hệ tình dục thâm nhập vì bạn cần thâm nhập sâu để kích thích khu vực này. Để chạm được điểm G, cần hướng một món đồ chơi hoặc dương vật của bạn tình về phía thành trước của âm đạo và khoảng giữa cửa âm đạo và cổ tử cung. Điểm G sẽ có cảm giác hơi xốp hoặc mấp mô nếu bạn dùng ngón tay để khám phá. Với vị trí gần với âm vật, một số nhà nghiên cứu tin rằng điểm G là một phần của mạng lưới âm vật.

Có thể mất nhiều thời gian hơn để đạt cực khoái khi quan hệ tình dục với bạn tình

Ảnh minh hoạ

Có một định kiến cũ rằng, những người có âm đạo to sẽ mất nhiều thời gian hơn để đạt được cực khoái. Tuy nhiên, nhiều khả năng do bạn tình không làm những gì bạn cần để đạt cực khoái hơn là đổ lỗi cho âm đạo.

Nghiên cứu cho thấy phụ nữ có thể mất từ 6 đến 20 phút và trung bình là 14 phút để đạt cực khoái khi quan hệ tình dục với bạn tình. Mặt khác, nam giới có thể mất từ 5 đến 7 phút để đạt cực khoái khi quan hệ tình dục qua đường âm đạo. Tuy nhiên, có yếu tố thủ dâm, những người có âm đạo có thể đạt cực khoái trong khoảng 8 phút.

Cực khoái có thể giúp chứng đau nửa đầu

Nếu bạn đang phải đối phó với chứng đau đầu hoặc chứng đau nửa đầu, hãy cố gắng đạt cực khoái. Theo nghiên cứu được công bố bởi Hiệp hội Nhức đầu Quốc tế, 60% những người bị chứng đau nửa đầu cảm thấy nhẹ nhõm vừa phải hoặc hoàn toàn khỏi sau khi đạt cực khoái.

Tuy nhiên, cực khoái cũng có thể gây đau đầu. Nó có thể gây khó chịu nhưng không nguy hiểm - đó chỉ là cảm giác đau đầu thông thường mà mọi người có thể gặp phải khi hoạt động tình dục.

Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/6-su-that-thu-vi-ve-34cuc-khoai34-o-phu-nu-it-nguoi-biet-c47a25497....Nguồn: https://arttimes.vn/giai-tri/6-su-that-thu-vi-ve-34cuc-khoai34-o-phu-nu-it-nguoi-biet-c47a25497.html