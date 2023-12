6 đám cưới ngập vàng, sổ đỏ khiến dân tình "choáng ngợp" năm 2023

Dù không còn lạ lẫm nhưng hình ảnh những cô dâu đeo vàng chi chít cổ vẫn thu hút sự quan tâm đặc biệt của dân mạng. Năm 2023 tiếp tục ghi nhận hàng loạt đám cưới “siêu khủng” khi các cặp đôi nhận được vài chục cây vàng, hàng chục cuốn sổ đỏ và rất nhiều tiền mặt trong ngày cưới.

Cô dâu, chú rể nhận 230 cây vàng, 30 mảnh đất và 2 căn nhà

“Mở bát” đầu năm 2023 là đám cưới “khủng” ở Bình Dương của cô dâu Trang Phạm – chú rể Tấn Lộc. Cặp đôi chi mạnh tay để có một đám cưới cổ tích, không gian cưới được chuẩn bị trong 5 ngày với đội ngũ làm việc hơn 100 người.

Cô dâu, chú rể nhận được quà cưới là 230 cây vàng

Nhan sắc khả ái của cô dâu "ngập vàng"

Trong ngày cưới, cô dâu – chú rể nhận được hàng loạt món quà giá trị, bao gồm: 200 cây vàng do mẹ chú rể trao tặng, 30 cây vàng, 30 sổ đỏ, hai hột xoàn, một xe ô tô BMW, một đồng hồ Rolex, hai căn hộ cao cấp do bố cô dâu trao tặng. Ngoài ra, bố cô dâu còn trao nửa quyền điều hành công ty cho đôi vợ chồng trẻ.

Hình ảnh, clip trao quà cưới thu hút sự quan tâm của dân mạng. Gây ấn tượng hơn cả là hình ảnh những khay vàng miếng được bày la liệt trên bàn và cảnh tượng cô dâu đeo hàng chục chiếc kiềng vàng trên cổ.

Cô dâu U40 nhận được 30 cây vàng và 10.000 USD tiền mặt

Cô dâu U40 nhận được quà cưới là những chiếc lắc vàng, vòng vàng cỡ lớn

Đám cưới của Huỳnh Nhung và Thanh Dân (sống tại miền Tây) được tổ chức vào tháng 3/2023. Cặp đôi nhận được nhiều vàng cưới đến mức, cô dâu phải lồng những chiếc kiềng vàng, lắc vàng thành một chuỗi rồi đeo lên cổ. Hình ảnh khay vàng trang sức bày la liệt ở hôn trường khiến dân tình “lóa mắt”.

Ngoài ra, cặp đôi còn nhận được 10.000 USD tiền mặt (khoảng 230 triệu đồng). Gia thế hai bên gia đình được nhận xét là “môn đăng hộ đối”.

Cô dâu An Giang nhận hồi môn 100 tỷ đồng

Đám cưới của Tuyết Nhi (An Giang) và Samuel Lam (sống tại Mỹ) gây xôn xao suốt thời gian dài về độ xa hoa cùng số của hồi môn “khủng”. Theo đó, cô dâu An Giang được bố mẹ đẻ trao cho 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng) và một căn nhà mặt đường trị giá 3 triệu USD (khoảng 70 tỷ đồng).

Nhan sắc xinh đẹp của cô dâu nhận của hồi môn 100 tỷ đồng gây chú ý

Ngoài ra, cặp đôi còn nhận được quà cưới của bên nhà trai: Vòng tay kim cương 1,5 tỷ đồng, vòng cổ 1,6 tỷ đồng, một cuốn “album” ngập vàng miếng và 2 tấm séc trị giá 5 tỷ đồng.

Cô dâu xinh đẹp và chú rể bảnh bao có chuyện tình yêu tuyệt đẹp. Cặp đôi quen nhau tại Mỹ, gắn bó với nhau 5 năm trước khi về chung một nhà. Đám cưới đẹp như mơ của Tuyết Nhi và Samuel Lam sau đó được một tờ báo nổi tiếng của Mỹ đăng tải với những lời khen ngợi về độ xa hoa, cách trang trí không gian cưới độc đáo.

Cô dâu An Giang nhận 18 cây vàng, 15 sổ đỏ trong ngày cưới

Trúc Ly (sinh năm 1992, An Giang) là cô dâu chuyển giới nhận được nhiều sự quan tâm nhất năm 2023. Cô nên duyên với người chồng kém mình 6 tuổi, đám cưới được tổ chức vào tháng 7/2023 với sự góp mặt của nhiều người nổi tiếng như: ca sĩ Lâm Khánh Chi, Phạm Trưởng, Vũ Thu Phương…

Cô dâu chuyển giới "gây sốt" với đám cưới ngập vàng, sổ đỏ

Trong ngày cưới, cặp đôi An Giang nhận được nhiều món quà giá trị, bao gồm: 15 sổ đỏ, 18 cây vàng, 250 triệu đồng tiền mặt. Tất cả số quà cưới này do ông bà ngoại của cô, bố mẹ hai bên và bạn bè trao tặng.

Tuy vậy, hôn nhân của cặp đôi chỉ duy trì vỏn vẹn 3 tháng. Hiện, cả hai đã ly hôn và có cuộc sống mới.

Cô dâu Quảng Ninh được tặng vàng theo ký, tiền theo cọc

Hạnh Nhi và Thế Tiến (cùng quê Quảng Ninh) tổ chức đám cưới vào tháng 8/2023. Đám cưới của cặp đôi “gây choáng” với mâm cỗ hạng sang gồm những món hải sản đắt đỏ. Bên cạnh đó, cô dâu – chú rể nhận được những món quà cưới giá trị, “vàng chơi theo ký, tiền chơi theo cọc, sổ đỏ chơi theo xấp”.

Những khay trang sức bằng vàng được bày la liệt

Cụ thể, trong ngày cưới cặp đôi nhận được 60 cây vàng, 1 sổ đỏ 700m2 đất, 1 tỷ đồng tiền mặt, một cặp bông tai hột xoàn và 1 nhẫn kim cương. Trong đó, bố chú rể tặng 5 cây vàng kèm sổ đỏ, mẹ cô dâu trao tặng 50 cây vàng, chị gái cô dâu trao tặng 5 cây vàng cùng 1 tỷ đồng.

Cô dâu Quảng Ninh gây chú ý bởi hình ảnh đeo vàng trĩu cổ, trĩu tay. Nhan sắc xinh đẹp của cô nàng cũng là điều khiến dân tình xuýt xoa, ngưỡng mộ.

Cô dâu Long An “quạo” vì phải đeo quá nhiều vàng trong ngày cưới

Đám cưới của Kim Phương (sinh năm 1995, quê Long An) và Ngọc Thanh (sinh năm 1992) được tổ chức vào tháng 11/2023. Cô dâu vì phải đeo quá nhiều vàng trên người nên lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thậm chí, có lúc cô dâu còn “quạo” khi phải cố gắng nhét những chiếc nhẫn vàng vào ngón tay.

Cô dâu xinh đẹp đeo 25 cây vàng trên người

Được biết, tổng số quà cưới Kim Phương – Ngọc Thanh nhận được trong ngày cưới gồm: 25 cây vàng, 1,5 tỷ đồng do nhà chồng trao tặng, 1 tỷ đồng do bố mẹ đẻ cô dâu trao tặng, 7000 đô la là quà cưới của anh em trong họ và 16 cuốn sổ đỏ do hai bên gia đình tặng. Toàn bộ số tiền mừng cưới của quan khách hai bên nội – ngoại cũng do cô dâu – chú rể nắm giữ.

