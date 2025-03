5 ngành học ở Việt Nam không sợ thất nghiệp, ra trường được "săn đón", lương tới 50 triệu/tháng 

Xử lý dữ liệu

Tuy là ngành học còn khá mới mẻ và xa lạ với nhiều người nhưng ngành xử lý dữ liệu được cho đóng vai trò quan trọng trong việc lưu trữ, quản lý và xử lý các dữ liệu lớn của doanh nghiệp tổ chức. Cơ hội việc làm sau khi ra trường của ngành cũng khá đa dạng. Sinh viên có thể trở thành chuyên gia khoa học dữ liệu, chuyên viên/kỹ sư xử lý dữ liệu…

Theo IDC, vào năm 2025, số lượng dữ liệu sẽ tăng lên 175 zettabyte (1 tỷ terabyte). Trong khi đó, ngành xử lý dữ liệu sẽ tăng trưởng 19% đến năm 2030. Điều này cho thấy, nhu cầu liên quan nhân lực trong lĩnh vực dữ liệu sẽ tăng cao trong vài năm sắp tới.

Các bạn trẻ hoàn toàn có cơ hội bước chân vào ngành với cơ hội việc làm đa dạng, cùng mức lương được đánh giá khởi điểm hấp dẫn từ 10 triệu - 30 triệu/tháng, tùy thuộc vào vị trí và năng lực làm việc. Nếu làm cho các doanh nghiệp nước ngoài, mức lương có thể hơn 50 triệu đồng/tháng hoặc cao hơn.

Ngành game

Từ mùa tuyển sinh năm 2024, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chính thức mở ngành học mới, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Đó là ngành game. Ngành game gồm có chuyên ngành Thiết kế game (Game designer) và Phát triển game (Game developer).

Theo số liệu của một số công ty nghiên cứu thị trường, Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung là khu vực có tốc độ tăng trưởng game di động cao nhất trên thế giới, với mức 7,4% mỗi năm trong giai đoạn 2022 – 2025. Thị trường game của Việt Nam xếp thứ 5 khu vực Đông Nam Á về doanh thu. Tuy vậy, các doanh nghiệp Việt chủ yếu đóng vai trò nhà phát hành game hơn là sản xuất, do đó tỷ trọng đóng góp cho ngành game đang không tương xứng với doanh thu.

Mức lương khởi điểm dành cho các vị trí thiết kế và phát triển game dao động trong khoảng 10 - 20 triệu đồng/tháng, tùy vào năng lực cá nhân. Sau từ 2-3 năm, mức lương này sẽ có sự phân hóa rõ rệt, thậm chí có bạn nhận mức lương đến 50 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh lương chính, lập trình viên game có thể tăng thêm thu nhập khi làm các dự án riêng, lập trình game cá nhân để đẩy lên các kho ứng dụng iOS hay Google Play… Khi đó, mức thu nhập của lập trình viên game sẽ là không giới hạn.

Kỹ thuật hàng không

Theo Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế (IATA), trong giai đoạn 2015-2035, Việt Nam nằm trong top 4 thị trường có tốc độ tăng trưởng lượng khách di chuyển bằng đường hàng không cao nhất thế giới. Điều này mở ra nhiều cơ hội việc làm. Tuy nhiên, nguồn cung nhân lực cho ngành hàng không Việt Nam hiện chỉ đáp ứng được 40% nhu cầu.

Kỹ thuật hàng không là ngành đào tạo ra đội ngũ nhân tài, có trình độ cao về thiết kế, sửa chữa, bảo dưỡng,… máy bay hay các thiết bị khác liên quan đến máy bay như là động cơ sức đẩy, cơ khí, thủy khí,…

Hiện nay không có quá nhiều cơ sở giáo dục đại học đào tạo ngành Kỹ thuật hàng không, có thể kể đến các trường như Học viện Phòng không - Không quân, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội, trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), Học viện Phòng không - Không quân, Trường Đại học Văn Lang.

Là ngành học “hot” nên mức lương ngành Kỹ thuật hàng không khá cao so với mặt bằng chung. Ông Tạ Minh Trọng, Trưởng Phòng Tiêu chuẩn an toàn bay, Cục hàng không Việt Nam cho hay, tùy theo trình độ, có thể chia mức thu nhập của nhân sự kỹ thuật hàng không thành 3 mức. Mức C dành cho các nhân viên bảo dưỡng định kỳ cho máy bay. Nhân sự ở mức này cần tư duy rất cao nên thu nhập khoảng 50 triệu đồng/tháng, thậm chí có những vị trí lương 100 triệu đồng/tháng.

Ngành Quản lý năng lượng

Tại Việt Nam, nguồn điện năng đang là vấn đề cấp thiết trong bối cảnh đất nước có sự xuất hiện của việc mất cân bằng cung cầu điện năng. Để khai thác và sử dụng năng lượng hiệu quả cũng như thúc đẩy kinh tế - xã hội bền vững, chúng ta cần thực hiện quản lý năng lượng.

Nhu cầu nhân lực đối với ngành Quản lý năng lượng vô cùng lớn với nhiều vị trí việc làm hấp dẫn. Sinh viên lựa chọn ngành học này cần trau dồi và vận dụng tốt các kiến thức, kỹ năng và công cụ tiên tiến để giải quyết bài toán trong lĩnh vực quản lý năng lượng, có khả năng thực hiện các thí nghiệm, đo lường, phân tích diễn giải các kết quả và ứng dụng vào cải tiến các quy trình công nghệ... từ đó mở rộng cơ hội việc làm trong tương lai.

Mức lương của ngành Quản lý năng lượng cũng được đánh giá khá đa dạng và phụ thuộc vào nhiều yếu tố như kinh nghiệm, vị trí công việc, khu vực, ngành nghề và quy mô doanh nghiệp.

Mức lương trung bình của ngành Quản lý năng lượng tại Việt Nam khoảng 14 triệu đồng/tháng. Vị trí Quản lý dự án năng lượng mức lương có thể đạt 40 triệu đồng/tháng. Nếu làm vị trí quản lý, mức lương có thể cao hơn 50 triệu đồng/tháng.

Kỹ thuật phục hồi chức năng

Trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng đang trở thành một lĩnh vực quan trọng trong hệ thống y tế Việt Nam. Đây là một ngành học chuyên sâu, tập trung vào việc hỗ trợ người bệnh khắc phục hậu quả của chấn thương, bệnh lý và khuyết tật, giúp họ phục hồi khả năng vận động, không còn tự ti với cơ thế của chính mình. Với sự phát triển của y học hiện đại, phục hồi chức năng không chỉ dừng lại ở vật lý trị liệu mà còn mở rộng sang các lĩnh vực như hoạt động trị liệu, ngôn ngữ trị liệu và tâm lý trị liệu.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng hiện nay đang được các nhà tuyển dụng săn đón với mức lương cũng như nhiều chế độ đãi ngộ hấp dẫn. Tiến sĩ Đỗ Thị Hạnh Trang - Trưởng phòng quản lý đào tạo trường ĐH Y tế công cộng cho biết, sau khi tốt nghiệp, sinh viên ngành Kỹ thuật phục hồi chức năng có thể làm các công việc chuyên môn tại các khoa phục hồi chức năng của bệnh viện công lập, ngoài công lập, các cơ sở chăm sóc người khuyết tật, người cao tuổi và các trung tâm điều dưỡng…

Đối với cử nhân mới ra trường, sẽ có thu nhập ổn định, dao động từ 8-15 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, những chuyên viên phục hồi chức năng có kinh nghiệm, tay nghề cao có thể nhận chăm sóc, hỗ trợ sức khỏe cho các bệnh nhân tại nhà với mức thu nhập khoảng 200.000 đồng/giờ. Đối với sinh viên trang bị thêm nhiều kỹ năng khác như ngoại ngữ, khả năng giao tiếp, trò chuyện cùng bệnh nhân sẽ dễ tìm kiếm việc làm, mức thu nhập ổn định hơn.