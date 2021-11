5 điều các ông chồng cực không thích ở vợ, ai đang mắc phải hãy dừng lại

Thứ Sáu, ngày 05/11/2021 14:07 PM (GMT+7)

Người chồng cực không thích ở vợ 5 điều này nhưng rất ít người để ý mà vẫn làm hàng ngày. Nếu không nhận ra và dừng lại ngay thì sớm muộn vợ chồng cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn.

Vợ chồng bất đồng quan điểm, cãi vã… người phụ nữ thường hay đóng vai nạn nhân (Ảnh minh họa)

1. Từ chối sự hòa thuận với nhà chồng

Đây là một trong những điều các ông chồng cực không thích ở vợ. Rất nhiều nàng dâu cho rằng lấy chồng là lấy mỗi ông chồng. Không thích nhà chồng và từ chối cơ hội thân thiết mỗi lần tụ họp, chỉ cần không bắt buộc phải gặp gỡ, nói chuyện thì đều hạn chế đến mức tối thiểu. Nhưng trên đời này hiếm có người đàn ông nào lại thích một cô vợ thường xuyên phàn nàn đánh giá, chỉ trích bố mẹ, anh chị em nhà chồng. Bạn hãy yêu thương và quan tâm gia đình chồng như người nhà và đừng chi li tính toán nội ngoại, thân thích gì cả.

2. So sánh chồng với bạn khác giới hoặc người yêu cũ

Đàn ông sẽ thấy không được tôn trọng, thậm chí nổi cơn ghen khi bị vợ so sánh với người yêu cũ, bạn khác giới hoặc bất cứ người đàn ông nào khác. Tốt nhất bạn đừng bao giờ so sánh chồng với bạn bè khác giới, với người này người kia,… Kể cả bạn không nói thành lời thì việc ngầm so sánh cũng thật tệ. Vì khi bạn nghĩ quá nhiều về điều đó vô hình chung đang tạo rào cản vô hình với chồng.

3. Không chịu lắng nghe lời khuyên, lời góp ý

Cái tôi quá cao luôn cho mình là nhất và vì coi mình là nhất nên dù đối phương có nói gì cũng phải tìm lý luận lý lẽ để cãi lại, phải thắng cho bằng được. Nên đôi khi lời góp ý khó nghe khiến cái tôi bị đụng chạm làm mình dễ xù lông lên phản bác. Khi nhận được lời khuyên, góp ý nào đó hãy lắng lại để nghĩ xem nó có đúng có phù hợp không, nếu phù hợp thì áp dụng còn nếu không thì thôi bỏ qua. Lời góp ý dù đúng, dù sai, dù thiện chí hay không sẽ đều cho ta bài học có ích.

4. Phân chia quyền lực công việc

Phụ nữ cảm thấy phân chia quyền lực là công bằng, thế nhưng với đàn ông họ không thấy như vậy. Sau khi phân chia công việc phụ nữ còn hay thể hiện quyền lực, ví như giao cho chồng nhiệm vụ trông con thì lại quát mắng "sao lại bày bừa như thế này, sao lại cho con chơi trò kia, đừng làm như vậy chẳng khoa học gì cả…" Chính sự thể hiện quyền lực phân chia công việc khiến chồng bị tổn thương, cảm thấy không được vợ tôn trọng, ghi nhận.

5. Từ chối đối mặt với mâu thuẫn

Vợ chồng bất đồng quan điểm, cãi vã… người phụ nữ thường hay đóng vai nạn nhân, đổ lỗi chồng gây tổn thương, chiến tranh lạnh, "cấm vận" đụng chạm hay nói chuyện… Nếu cứ từ chối đối mặt sao có thể nhìn nhận ra nguyên nhân sâu xa gốc rễ của vấn đề, kiến tạo nên mối quan hệ hòa hợp với chồng?. Việc bạn cần là đối mặt với khúc mắc vợ chồng để tìm cách gỡ chứ không phải thấy khó quá thì "ăn vạ", ngó lơ… Việc từ chối đối mặt mâu thuẫn cũng là điều chồng cực không thích ở vợ là vậy.

Nguồn: https://giadinh.net.vn/5-dieu-cac-ong-chong-cuc-khong-thich-o-vo-ai-dang-mac-phai-hay-dung-lai-d...