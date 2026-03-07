4 cây cảnh biến khu vườn thành xứ xở thần tiên, nở hoa nửa năm, sắc màu rực rỡ, thu hút tài lộc, may mắn

Bạn có 1 khoảng sân nhỏ và một bức tường trống trải? Đừng ngại biến nó thành bức tường đầy ắp những bông hoa rực rỡ sắc màu bởi những cây cảnh leo duyên dáng.

Bạn không cần lo lắng dây leo sẽ mọc um tùm, gây bừa bộn và thậm chí phá hỏng bức tường. Đừng lo, hôm nay chúng ta sẽ nói về cách chọn những loại cây leo "dễ bảo" để biến bức tường nhà bạn thành một xứ sở thần tiên.

Cần chọn cây cảnh có khả năng leo khỏe nhưng không quá nặng

Tuy nhiên, bạn cũng cần phải chọn những cây cảnh phù hợp với khu vườn của mình. Hướng bức tường nhà bạn sẽ quyết định trực tiếp loại cây bạn nên trồng.

Ngoài những điều trên, bạn cũng cần xem xét các điểm sau: Thứ nhất, cây leo nên khỏe, nhưng không quá khỏe đến mức làm sập tường hoặc giàn leo; Thứ hai, màu sắc và kiểu dáng của hoa nên phù hợp với sân vườn nhà bạn;

Thứ ba, lý tưởng nhất là chúng nên đẹp quanh năm, chứ không chỉ là những dây leo héo úa sau hai tháng nở hoa. Cũng có ba điều "không nên": đừng quá yếu ớt (dễ chăm sóc), đừng chiếm quá nhiều diện tích, và đừng xung đột với phong cách sân vườn nhà bạn.

Dưới đây là 4 viên ngọc quý cho bức tường nhà bạn!

Cây cảnh này cho ra rất nhiều hoa với màu sắc rực rỡ

1. Cây cảnh: Hoa hồng leo

Nếu bạn muốn tạo một bức tường hoa, một cổng hoa, hoặc biến hàng rào của mình thành một thác nước hoa, thì hồng leo về cơ bản là sự lựa chọn phù hợp.

Cây cảnh này cho ra rất nhiều hoa với màu sắc rực rỡ, nở hoa nhiều lần trong năm, và nhiều giống còn có hương thơm, lan tỏa khắp khu vườn.

Hãy tưởng tượng một bức tường màu hồng thanh lịch kết hợp với một vài bông hồng hồng và trắng, khung cảnh sẽ vô cùng tuyệt đẹp, một ví dụ hoàn hảo về sự lãng mạn.

Loại hoa này ưa nắng và tốt nhất nên trồng dựa vào bức tường hướng Tây. Cây cảnh này sẽ leo lên hàng rào trong vòng 1 năm và 2 năm sau sẽ trở thành bức tường hoa.

Khi cắt tỉa, đừng quá mạnh tay

Nếu bạn có ban công và không gian hạn chế, bạn có thể chọn giống leo nhỏ, chẳng hạn như loài "Blue Rain," chỉ cao khoảng 1,5 mét, rất phù hợp.

Tuy nhiên, cây cảnh này có một vài điểm kỳ lạ. Vào mùa đông ở phía bắc, nó cần một lớp "áo" (phủ mùn để giữ ấm), và rễ cần được phủ đất để tránh bị hư hại do sương giá.

Khi cắt tỉa, đừng quá mạnh tay; chỉ cần tỉa nhẹ và uốn nắn các cành một chút. Nó dễ bị bệnh đốm đen; người xưa dùng nước tro gỗ để phun, bạn cũng có thể thử cách đó.

Quan trọng nhất, đừng trồng nó cùng với cây hoa loa kèn; cây hoa loa kèn tiết ra các chất ức chế sự phát triển của nó, và hai loại cây này không hợp nhau.

Cây cảnh không mọc chồi phụ

2. Cây cảnh: Tử đằng

Đây quả là một "lão tướng" thực thụ trong thế giới dây leo. Không những vậy, chúng còn sống lâu hàng trăm năm và càng già càng nở hoa rực rỡ.

Tại sao cây cảnh này có thể sống lâu như vậy? Bởi vì nó chịu được sương giá; nó có thể chịu được nhiệt độ thấp tới -25 độ C, cho phép ngay cả những sân vườn phía bắc cũng có một "thác nước tím".

Hơn nữa, cây cảnh không mọc chồi phụ, vì vậy nó sẽ không làm hỏng cấu trúc giàn leo, rất thích hợp để trồng dưới giàn để tạo bóng mát.

Hãy nhớ cắt tỉa cây cảnh sau khi ra hoa mỗi năm.

Cây cảnh này mang ý nghĩa tốt lành, tượng trưng cho "những đám mây tím may mắn đến từ phía đông". Câu cảnh này sẽ nở hoa sau khi được trồng một năm. Ngày nay có nhiều giống hơn, một số loại có thể dài tới một mét.

Tuy nhiên, cần cẩn thận vì hệ rễ của cây cảnh này rất phát triển. Tốt nhất là nên xử lý bằng cách chặn rễ để ngăn nó xuyên qua nền móng nhà

Người xưa rất thông minh; họ đã xây dựng "pháo đài" nho nhỏ bằng gạch xanh để bao quanh rễ, vừa kiểm soát sự phát triển quá mức của cây cảnh vừa cho phép nó ra hoa. Hãy nhớ cắt tỉa nó sau khi ra hoa mỗi năm.

Cây cảnh cùng tuyệt đẹp trên nền những bức tường đỏ

3. Cây cảnh: Đăng tiêu

Bạn đã bao giờ được chiêm ngưỡng một bức tường hoa cam rực rỡ, ấm áp thế này chưa! Chúng trông vô cùng tuyệt đẹp trên nền những bức tường đỏ và gạch xám, toát lên một phong cách cổ xưa.

Bức tường hoa cam này không chỉ làm đẹp mà những bông hoa màu cam đỏ của chúng có "hào quang xua đuổi côn trùng" tự nhiên, giúp xua đuổi côn trùng, về cơ bản tạo ra một lớp bảo vệ tự nhiên cho các bức tường.

Giữa những dây leo xanh mướt, những bông hoa màu đỏ cam, tinh tế và đẹp mắt, bùng nở nở khắp các bức tường và mái nhà. Khi gió nhẹ thổi, hương hoa theo gió bay xa, tạo cho khu vườn của bạn một khung cảnh nên thơ.

Cây cảnh chịu hạn

Cây cảnh này cũng có ý nghĩa phong thủy rất tốt giúp xua đuổi khí xấu vào trong nhà bạn, và đặc biệt đăng tiêu mang niềm tin mang niềm tin và những điều rực rỡ vào gia đình gia chủ.

Ưu điểm lớn nhất của cây cảnh đăng tiêu này là rất dễ chăm sóc, vì nó có rễ khí sinh có thể leo tường như những chiếc móng vuốt nhỏ, không cần giàn leo.

Nó chịu hạn, chịu ngập và đặc biệt chịu nắng, lý tưởng để trồng trên các bức tường hướng Tây hoặc hướng Nam. Ngay cả những trận mưa lớn ở xứ nhiệt đới cũng không thể làm chết nó.

Tuy nhiên, đây cũng là nhược điểm của cây cảnh này là nó phát triển quá mạnh! Tuyệt đối không nên trồng nó ở những không gian nhỏ hẹp hoặc trên ban công.

Các cành cây sẽ trở nên cứng khi già đi, khiến việc tạo hình trở nên bất khả thi; bạn phải dùng que tre để tạo hình cho chúng từ khi còn nhỏ. Tương tự, bạn cũng cần phải phòng ngừa thối rễ và tỉa cành thường xuyên.

Cây cảnh này hơi "khó tính"

4. Cây cảnh: Ông lão

Ông lão (Clematis) có cành cứng như dây thép, nhưng hoa lại mềm mại như lụa, màu hồng, trắng và tím nhạt, với dáng vẻ thanh lịch.

Cây cảnh trông đặc biệt đẹp khi được trồng cùng với các hòn non bộ và lan can đá. Hơn nữa, nó cực kỳ chịu lạnh và có thể sống sót ở nhiệt độ thấp tới -20 độ C, vì vậy nó có thể dễ dàng sống sót qua mùa đông ngoài trời ở phía bắc.

Tuy nhiên, cây cảnh này hơi "khó tính". Rễ của nó cần được trồng ở nơi râm mát, tránh ánh nắng trực tiếp, trong khi cành vẫn cần một chút ánh sáng.

Nó dễ bị úng nước; người xưa dùng chậu đất nung, nhưng bạn có thể dùng chậu kiểm soát rễ. Vào mùa hè nóng bức, bạn cần che nắng cho nó.

Không có cây cảnh nào là tốt nhất, chỉ có loại cây phù hợp nhất

Nếu trồng cây cảnh này cùng với hoa hồng, hãy trồng cách nhau khoảng một mét, nếu không rễ của hai loại cây sẽ cạnh tranh chất dinh dưỡng.

Tóm lại, việc chọn cây leo cũng giống như chọn bạn đời; nó phụ thuộc vào tính cách và số phận. Không có cây cảnh nào là tốt nhất, chỉ có loại cây phù hợp nhất với bức tường nhà bạn mà thôi!