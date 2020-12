3 hiện tượng TikTok đình đám 2020: Hút triệu view chỉ nhờ đếm số và nhìn chằm chằm

Thứ Năm, ngày 31/12/2020 12:00 PM (GMT+7)

Nhờ có TikTok, những người tưởng như bình thường lại trở nên nổi tiếng bất ngờ, thậm chí được các nghệ sĩ quốc tế biết đến.

Mạng xã hội TikTok bắt nguồn từ Trung Quốc vào năm 2016 với tên gọi Douyin hoặc Vibrato. Năm 2017, TikTok bắt đầu mở rộng ra các thị trường khác ngoài Trung Quốc. Đến tháng 4/2019, TikTok mới chính thức có mặt ở Việt Nam và nổi lên từ khoảng cuối năm 2019 - đầu năm 2020.

Ứng dụng này cho phép người dùng tạo các video ngắn với nhạc nền bắt tai và hiệu ứng vui nhộn, rất được giới trẻ yêu thích. Mỗi video chỉ dài không quá 60 giây nhưng vô cùng thu hút và gây nghiện.

Tại Việt Nam, nhiều nhân vật bình thường đã bất ngờ nổi đình nổi đám chỉ nhờ nội dung rất đỗi… bình thường! Dù nội dung không có nhiều đặc sắc nhưng những nhân vật này đều may mắn nổi lên như một hiện tượng. Mỗi video ngắn do những người này đăng tải có thể thu hút hàng triệu lượt xem, hàng chục ngàn bình luận.

“Thánh đếm số” nổi tiếng toàn cầu

Tháng 7/2020, một gương mặt bất ngờ nổi lên trở thành hiện tượng “toàn cầu” chính là “thánh đếm số” Soytiet. Chàng trai này “gây bão” TikTok với một đoạn video dài 10 giây, giới thiệu bản thân ngắn gọn bằng một đoạn hát và kết thúc bằng điệu cười để lộ hàm răng sún. Đoạn video đã hút hơn 6,5 triệu lượt xem, hơn 640 nghìn lượt thích và 13,8 nghìn bình luận.

Chàng trai tên thật là Sô Y Tiết (sinh năm 1988), quê ở Vân Canh, Bình Định. Chàng trai mồ côi mẹ từ nhỏ, cha thì nghiện rượu nên anh cùng em gái đã có một khoảng thời gian bấp bênh, nghèo khổ.

Sau đó, Y Tiết đều đặn ra nhiều video khác. Anh hát đếm số bằng tiếng Anh dựa trên giai điệu của những bản hit nổi tiếng. Nhờ đó, anh được cư dân mạng đặt biệt danh là “thánh đếm số”, tên tuổi của Y Tiết thậm chí còn vươn ra thế giới. Anh chàng được các DJ nước ngoài mix lại thành bài nhạc. Rapper Snoop Dogg và ca sĩ Chris Brown đã chia sẻ lại video của Y Tiết lên Instagram.

Ngoài ra, trên Instagram, trong thời gian bầu Tổng thống Mỹ, rapper Cardi B đã đăng bức ảnh hài hước về Sô Y Tiết có nội dung: "Người duy nhất tôi tin tưởng để kiểm phiếu". Cô chú thích bức ảnh: "Tôi cười xỉu".

Snoop Dogg, Chris Brown chia sẻ video của Y Tiết lên trang cá nhân, cô nàng ca sĩ Miley Cyrus ấn “like”.

Y Tiết đếm số trên nền giai điệu ca khúc Dusk Till Dawn (Zayn Malik ft. Sia), được DJ Whatszep phối lại. Rapper Wiz Khalifa (chủ nhân hit See You Again) còn ghép phần hát của Y Tiết vào đoạn rap của mình làm thành ca khúc hoàn chỉnh tên Number Song (From 41 to 49).

Trên trang cá nhân, Y Tiết tự nhận mình là "chàng trai chăn bò", còn cộng đồng mạng đặt cho anh biệt danh "thánh đếm số".

Hút triệu view nhờ… không làm gì cả!

TikTok dần trở thành mạng xã hội thu hút giới trẻ cùng những nội dung hấp dẫn, đa dạng. Việc suy nghĩ xem nội dung nào sẽ hút “view” khiến nhiều TikToker phải đau đầu. Ấy thế mà có một người đàn ông cứ đăng video là hút cả triệu view mà không cần làm gì cả khiến cư dân mạng vừa khó hiểu, vừa thấy thú vị.

Tháng 10/2020, một người đàn ông Việt Nam có tài khoản TikTok tên Anh Tran Tan đã thu hút sự chú ý của dân mạng trong nước cũng như quốc tế vì những video có lượt xem "khủng" trên mạng xã hội đình đám này. Điều khiến nhiều người ngạc nhiên đó là những video mà anh đăng tải không có nội dung gì đặc biệt. Anh chỉ nhìn chằm chằm vào ống kính điện thoại trên nền nhạc một bài hát hoặc hiệu ứng âm thanh có sẵn trên ứng dụng.

Các video với nội dung giống nhau đều hút cả triệu lượt xem

Hiện tuy sức hút đã giảm nhưng người đàn ông vẫn có lượng người theo dõi "khủng"

Trong những video của Anh Tran Tan, anh chỉ có một vài tư thế như nằm võng, ngồi dậy ở những nơi khác nhau trong nhà. Điều duy nhất không đổi đó là Anh Tran Tan luôn “đứng hình” trước máy quay.

Nội dung chẳng có gì đặc sắc thậm chí là vô cùng nhạt nhẽo này lại thu hút hàng trăm nghìn đến hàng chục triệu lượt xem. Đặc biệt, một video ghi lại cảnh người này ngả lưng trên võng đã thu hút hơn 26 triệu lượt xem. Tất cả những video này đều không được đầu tư ánh sáng hay âm thanh, nội dung cũng chỉ như vậy nhưng lại thu hút lượng người xem “khủng”. Hiện tại, tài khoản TikTok Anh Tran Tan đã có hơn 643.2 nghìn lượt theo dõi cùng 9.7 triệu lượt thích.

Nhiều nghệ sĩ Việt cũng bắt chước hiện tượng này

Các video của Anh Tran Tan đã là nguồn cảm hứng khiến nhiều nghệ sĩ Việt bắt chước theo. Không chỉ vậy, nhiều TikToker Thái Lan, Hàn Quốc cũng nhanh chóng “bắt trend”.

“Nam vương” thều thào nổi lên nhờ... nuốt nước bọt

Cái tên thứ 3 bất ngờ nổi lên nhờ TikTok khi đăng tải một đoạn video “thả thính” vô cùng mùi mẫn là anh chàng Khoa Vương. Đoạn clip của Khoa Vương thu hút sự chú ý của cư dân mạng, đặc biệt các chị em nhờ giọng nói trầm ấm và tiếng… nuốt nước bọt. Từ đó, những câu nói như “em là của anh”, “tôi chiều em quá nên em hư phải không”,... trở thành “trend” khi được nói bằng giọng thều thào của Khoa Vương.

Sở hữu vẻ ngoài bảnh bao và giọng nói trầm khàn, những câu thả thính “sến sẩm”, nhiều cô gái tỏ ra thích thú với các video của Khoa Vương. Video "các em hư đúng không" có tận 4,2 triệu lượt xem, hơn 200 nghìn lượt thả tim trên TikTok chỉ sau ít ngày đăng tải. Được biết, Khoa Vương là một Makeup Artist (chuyên gia trang điểm) kiêm nhiếp ảnh gia đang sinh sống tại Bạc Liêu.

Gương mặt điển trai, ánh mắt đắm đuối, nụ cười với hàm răng trắng sáng,... đã giúp Khoa Vương “ghi điểm” và kênh TikTok của anh chàng tăng lượt theo dõi ầm ầm. Anh chàng quê Bạc Liêu sở hữu những video có lượng view “khủng” mà ngay cả các nghệ sĩ nổi tiếng chưa chắc đã bằng.

Mặc dù nhiều chị em phát cuồng với chàng hot boy đẹp trai này, nhưng bên cạnh đó luồng ý kiến trái chiều cũng gây tranh cãi không kém. Vô số bình luận chê bai giọng nói thều thào của Khoa Vương, kêu "nổi da gà" khi thấy những hành động nuốt nước miếng, liếm môi, liếc mắt sến sẩm của Khoa Vương.

