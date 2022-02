3 chàng trai cộng đồng LGBT đi hẹn hò tìm ý trung nhân

Thứ Tư, ngày 16/02/2022 08:02 AM (GMT+7) Chia sẻ

Cuộc ghép đôi giữa một chàng trai và hai “cô gái” dễ thương trong cộng đồng LGBT liệu có kết thúc tốt đẹp?

Ghép đôi thần tốc tập mới nhất tuần này cùng Cát Tường gặp gỡ bộ 3 trong cộng đồng LGBT là Minh Trung (29 tuổi, TP.HCM), Chí Linh (22 tuổi, Đồng Tháp) và Thanh Nam (27 tuổi, Tây Ninh).

Nhân vật chính tham gia chương trình Minh Trung (Top – vai trò người chồng) là người giỏi giao tiếp, ngoại giao và chăm sóc người yêu, biết quan tâm lo lắng, thích nấu ăn, thiện nguyện nhưng hơi khó tính vì ưa gọn gàng sạch sẽ.

“Em trải qua 3 mối tình, mối tình đầu khiến em cảm thấy nhớ và ân hận nhất. Năm học lớp 10 em thích, mến một bạn khác lớp, sau buổi đi nhậu và hát chung, cả hai bắt đầu xác định tìm hiểu. Nhà bạn lúc đó khá lắm, cưng chiều em hết mực còn cho em tiền tiêu. Cả hai chia tay do em suy nghĩ không được thấu đáo”, chàng trai có nụ cười tỏa nắng tâm sự.

Chí Linh (Bot – vai trò người vợ) có điểm mạnh biết quan tâm chăm sóc mọi người, thích nấu ăn cho người yêu; điểm yếu hay nhõng nhẽo, yếu đuối cần người bảo vệ.

“Mối tình ấn tượng nhất của em hồi cấp 3. Anh học chung trường và trên em một lớp, cả hai gặp nhau ở căng tin. Lúc đó em cũng hơi điệu nên được nhiều người chú ý trong đó có anh. Em thích anh từ lâu mà không dám nói, sau buổi đi sinh nhật chung anh mạnh dạn tỏ tình khiến em hạnh phúc đồng ý. “Lần đầu tiên” của em vào ngày Valentine, anh chuẩn bị tất cả mọi thứ, lúc đó em hoảng sợ lắm vì không nghĩ “của anh” nó lại to như vậy. Anh an ủi trấn an em rồi mọi chuyện cũng đâu vào đó, kể từ đó em bị nghiền luôn. Cả hai chia tay do anh là con một phải lấy vợ sinh con, hai đứa không vượt qua định kiến của gia đình. Ngày cưới của anh em đi qua cảm giác rất đau lòng nghĩ rằng, tại sao cô dâu không phải là em mà là cô gái khác”, Chí Linh nhẹ nhàng trải lòng.

Thanh Nam (Bot – vai trò người vợ) là người hòa đồng, vui vẻ nhưng nóng nảy, hay quên.

“Mối tình đầu năm em 21 tuổi, quen được hơn 2 năm tự nhiên anh nhắn tin cho em thôi anh về lấy vợ. Em nhắn lại rằng, hạnh phúc của anh thì anh cứ chọn, em với anh đến đây hết rồi đường ai nấy đi. Từ lúc chia tay em không quen ai luôn, em chặn hết tất cả liên lạc không nhắn tin, gọi điện và thậm chí anh xuống nhà gặp em cũng không gặp. Tới ngày đám cưới anh, em còn luyến tiếc điều gì nên mới nhờ chị em đi”, Thanh Nam từ tốn chia sẻ.

Với loạt thông tin ban đầu của hai người ghép đôi, Minh Trung đưa ra quyết định từ chối Chí Linh và chọn Thanh Nam để tiếp tục đi vào vòng tiếp theo.

“Đàng trai” thẳng thắn chia sẻ: “Hiện tại anh cần một người quen để tìm hiểu chia sẻ mọi chuyện. Anh dự định năm 35 tuổi nếu có người yêu thật sự anh sẽ làm đám cưới và mở một quán cà phê nhỏ cho người anh thương ở nhà, còn anh tiếp tục đi làm”. “Nếu có người yêu thương mình phải theo ý của chồng thôi không cãi được”, “đàng gái” ngại ngùng đáp.

Khi bà mối đưa ra câu hỏi rằng: “Nếu chồng em thất thế khiến tiền bạc không bằng em và em phải hỗ trợ, chăm sóc, nuôi chồng một thời gian em có chịu không?”. Thanh Nam dứt khoát: “Em chịu”.

Kết thúc cuộc trò chuyện, cả hai người chơi có nhiều quan điểm chung đều đưa ra biểu tượng đồng ý hẹn hò trong niềm vui của bà mối.

Nguồn: http://danviet.vn/3-chang-trai-cong-dong-lgbt-di-hen-ho-tim-y-trung-nhan-5020221628110288.htmNguồn: http://danviet.vn/3-chang-trai-cong-dong-lgbt-di-hen-ho-tim-y-trung-nhan-5020221628110288.htm