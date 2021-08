2 chị em tài năng nhìn như 'Tây' cùng dắt tay nhau bước đến tương lai

Thứ Hai, ngày 02/08/2021 14:00 PM (GMT+7)

Vẻ đẹp nổi bật và đam mê nghệ thuật, 2 chị em sinh đôi nhà “Tây” đang cùng cố gắng từng ngày để đạt được ước mơ.

Nguyễn Hùng Thủy Anh và Nguyễn Thủy Hùng Anh cùng có niềm đam mê với nghệ thuật

Cặp chị em song sinh sinh năm 2001 với điểm nổi bật là 2 cái tên thật khác lạ, Nguyễn Hùng Thủy Anh và Nguyễn Thủy Hùng Anh. Hai chị em cùng theo học nghệ thuật, sở hữu gương mặt xinh đẹp rất Tây, nét mặt không lẫn được. Với tài năng của bản thân, 2 chị em đã cố gắng và thi đỗ vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà NộI để nắm lấy ước mơ bấy lâu của mình.

Hùng Anh – bởi gương mặt trông khá Tây của cô, tên ở nhà là My nên mọi người đã gọi cô bằng cái tên thân thiết là My Tây. Trước khi đến với trường S, Hùng Anh vào trường muộn một năm vì trước đây lúc thi THPT xong thì cô đã từng tham gia vào cuộc thi chọn thực tập sinh của công ty Hàn Quốc tại Việt Nam có tên là IF Entertainment.

Cô đã trúng tuyển, nhưng vì điều kiện gia đình nên cô đã tạm gác lại giấc mơ và chọn một điểm đến mới. Vào năm sau đó, vì có niềm đam mê với diễn xuất nên cô đã thi vào trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, chuyên ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình và đã đạt số điểm chuyên môn cao nhất chuyên ngành vào năm 2020.

Cô luôn là người truyền năng lượng tích cực, vui vẻ và đầy sức sống đến cho mọi người bằng những tài năng mà cô có. Bên cạnh khả năng diễn xuất, cô còn có đam mê với hát và nhảy. Bằng chính tài năng của cô hiện tại cô đang là thành viên của nhóm nhảy Fire Ey.

Thi vào trường S, cô muốn được học tập và được đào tạo chuyên nghiệp, được rèn luyện bản thân để có thể vững bước trên con đường sự nghiệp trong tương lai.

Hùng Anh được biết với cái tên thân mật My Tây, cô hiện là sinh viên chuyên ngành Diễn viên kịch, điện ảnh - truyền hình, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội

“Qua một năm học tại trường thì mình muốn bản thân thay đổi nhất là phải siêng năng và nỗ lực hơn nữa trong việc học. Như thế mới có thể khai thác triệt để năng khiếu của bản thân mình có”.

Bên cạnh đó, người em sinh đôi là Thủy Anh cũng không kém người chị. Từ nhỏ cô đã có niềm đam mê nghệ thuật, với năng khiếu hội hoạ nên từ khi bắt đầu học lớp 10 cô đã xác định sẽ thi vào trường Sân Khấu Điện Ảnh để theo đuổi sở thích của bản thân. Cô đã thực hiện được giấc mơ năm ấy và đã đỗ vào trường.

Hiện tại cô đang học Khoa Thiết kế mỹ thuật với chuyên ngành Nghệ thuật hóa trang. Cô có sở thích chụp ảnh, edit ảnh và cũng có năng khiếu nhảy. Tại chuyên ngành cô đang theo học có giảng viên Đào Thị Thùy dạy chuyên ngành hoá trang của lớp, cô Thuỳ là người luôn quan tâm và chỉ bảo sinh viên từng chút một, luôn đam mê và tâm huyết với nghề và cô là người luôn truyền ngọn lửa đam mê nhiệt huyết ấy cho sinh viên.

“Mình rất ngưỡng mộ cô Thùy. Cô chính là hình tượng mà mình muốn hướng tới, mình sẽ cố gắng nỗ lực thật nhiều và học hỏi từ cô” – Thủy Anh tâm sự.

Thủy Anh là sinh viên Khoa Thiết kế mỹ thuật với chuyên ngành Nghệ thuật hóa trang, trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội

“Chị em mình nghĩ có nhiều bạn có ước mơ được học tại trường S nhưng còn nhiều lo sợ. Khi đi thi, 2 chị em mình cũng không biết có đỗ hay không, nhưng đó là cơ hội thử sức và chứng minh bản thân. Bởi vậy, nếu có niềm đam mê, các bạn cố gắng rèn luyện sự tự tin và tài năng của bản thân. Đăng ký thi vào trường nếu đủ cố gắng và nỗ lực, các bạn sẽ thành công", cả 2 bày tỏ.

