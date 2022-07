10 quyển sách giúp bạn nâng cao tư duy kiếm tiền

Những cuốn sách giúp bạn có tư duy kiếm tiền tốt hơn (Ảnh minh họa)

Câu chuyện nào sẽ dạy bạn về tiền?

Đối với một số người và khi xã hội ngày càng phát triển, liệu tiền bạc là cội nguồn của mọi điều xấu xa, hay những người giàu có tham lam, hoặc một số niềm tin tiêu cực khác theo những đường lối đó. Sống với một suy nghĩ tiêu cực hoặc khô khan sẽ không bao giờ đưa bạn đến một cuộc sống tích cực hoặc dư dả. Trên thực tế, nghiên cứu cho thấy rằng một trong những yếu tố dự đoán tốt nhất về sự thành công trong cuộc sống là tư duy của một người.

Tư duy tốt, cuộc sống tốt

Vậy thì, danh sách này là gì? Đây là danh sách những cuốn sách giúp bạn có tư duy kiếm tiền tốt hơn. Một số nói cụ thể về tiền, số khác thì không, nhưng tất cả sẽ khơi dậy điều gì đó trong tâm trí bạn và giúp bạn nhìn thế giới cũng như tiền bạc của mình theo một cách khác và tích cực hơn. Hãy cùng bắt đầu thôi!

1. Tâm lý học thành công - Carol Dweck

Đây là sự lựa chọn đầu tiên đơn giản bởi vì cuốn sách này là cuốn sách về tư duy. Có nhiều thập kỷ nghiên cứu đằng sau cuốn sách này được chi tiết cụ thể, có thể hành động và hữu hình. Dweck có một quan điểm rất thuyết phục về lý do tại sao chúng ta nên nhìn nhận thất bại và học hỏi theo cách khác.

Hơn nữa, cuốn sách này giúp bạn đánh giá xem bạn đang tiếp cận tiền của mình từ quan điểm cố định hay tăng trưởng. Có một sự khác biệt rất lớn, đó là lý do tại sao tôi giới thiệu cuốn sách này.

2. Bắt đầu với câu hỏi tại sao - Simon Sinek

Simon Sinek là một thiên tài khi hiểu được lý do tại sao bạn nên làm điều gì đó chứ không phải làm như thế nào. Tại sao bạn muốn có nhiều tiền hơn? Tất nhiên là không chỉ để có nhiều tờ giấy in hình các Tổng thống trên đó. Xác định mong muốn thực sự đằng sau các mục tiêu tài chính của bạn sẽ giúp đưa bạn đi đúng hướng. Bạn sẽ khám phá ra rằng tiền không bao giờ thực sự là lý do TẠI SAO.

3. Sức mạnh của sự túng quẫn - Daymond John

Nhà đầu tư và doanh nhân của Shark Tank, Daymond John đã có 40 đô la khi anh bắt đầu thành lập thương hiệu quần áo FUBU, ngày nay là thương hiệu trị giá 6 tỷ đô la. Vậy làm thế nào để điều đó xảy ra?. Cuốn sách này cho thấy rằng không phải lúc nào cũng lấy tiền để kiếm tiền (một chủ nghĩa thông tục khác mà xã hội có) - cuốn sách có rất nhiều ví dụ hoàn hảo về điều này.

Sử dụng sự thiếu hụt nguồn tài chính của bạn để có lợi cho bạn. Chúng tôi cũng giới thiệu cuốn sách này cho những người khá giả vì nó có thể khơi gợi lại sự hối hả mà bạn có thể đã mất trên đường đi.

4. Mật mã tài năng - Daniel Coyle

Cuốn sách này có cơ sở khoa học. Nó không chuyển thẳng đến “đây là cách giúp điều này hoạt động, hãy làm điều đó”, thay vào đó, nó giúp bạn hiểu điều gì ảnh hưởng đến sự phát triển các kỹ năng của bạn và kết quả là giúp bạn trở thành người học tốt hơn trong mọi lĩnh vực.

Cuốn sách này đã mở rộng tâm trí của tôi và nó là một nhà xây dựng quan điểm tuyệt vời khác. Có những câu chuyện thực tế và ví dụ về các khái niệm. Trên tất cả, Coyle cho thấy tất cả chúng ta có thể đạt được tiềm năng đầy đủ của mình (và tư duy kiếm tiền tốt nhất) như thế nào nếu chúng ta đặt ra vấn đề đào tạo bộ não của mình đúng cách.

5. Suy nghĩ và làm giàu - Napoleon Hill

Đây là một tác phẩm kinh điển và là một trong những cuốn sách tôi xem lại ít nhất mỗi năm một lần. Đó là điều tốt. Nếu bạn chưa đọc nó, hãy dừng việc bạn đang làm và đọc nó đã. Trên thực tế, tôi tin rằng điều này nên được yêu cầu đọc cho học sinh trung học.

Trong cuốn sách, Napoleon Hill kể lại cuộc nghiên cứu của ông về hơn 500 triệu phú tự thân (hãy nhớ cuốn sách được xuất bản lần đầu vào năm 1937) và sau đó ông đúc kết “bí quyết” để xây dựng sự giàu có thành 13 nguyên tắc và tiết lộ “nguyên nhân chính của thất bại ”khiến nhiều người trong chúng ta không thể làm giàu. Đây thực sự nên có trong mọi danh sách sách để có tư duy kiếm tiền tốt hơn, hoặc danh sách sách cải thiện bản thân nói chung.

6. Bản chất của temnis - W. Timothy Gallwey

Tôi đã phải thuyết phục vợ tôi đọc cuốn này bởi vì cô ấy không phải là một fan cuồng nhiệt của môn quần vợt, cô ấy đã đọc nó và yêu thích nó. Vì vậy, nếu bạn không phải là một người hâm mộ quần vợt lớn, chỉ cần bỏ qua tiêu đề và đọc tiếp. Cuốn sách này nói về cách làm chủ cuộc đối thoại nội tâm của bạn. Trò chơi bên trong của lý thuyết quần vợt nói rằng hai tư duy đối lập luôn chiến đấu.

Đầu tiên, tâm trí của “người giao dịch viên” chứa đầy những lời tự đánh giá và phê bình. Tư duy này muốn kiểm soát quá mức hiệu suất của bạn. Tư duy “người làm” thứ hai là tư duy tốt nhất để đạt hiệu suất cao nhất và xảy ra khi bạn rảnh rỗi và phản ứng với trò chơi của mình. Bạn phải thành thạo cả hai. Một lần nữa, hãy làm chủ tâm trí - làm chủ tiền bạc của bạn.

7. Bẻ khóa bí mật triệu phú - Thomas J. Stanley PH.D

Cuốn sách này cho thấy những điều không thể ngờ tới về cuộc sống của những triệu phú. Nó đi sâu vào thói quen, nghề nghiệp và các mối quan hệ hình thành nên những người này. Một số tài liệu có niên đại từ những năm 90 nhưng khái niệm này vẫn còn được áp dụng cho đến ngày nay - đặc biệt là nguyên tắc cho rằng sự giàu có phổ biến hơn bạn nghĩ, thực sự thì ngày nay nó có thể còn phù hợp hơn. Có rất nhiều lời khuyên thực tế trong cuốn sách kinh điển này và một trong những lời khuyên đáng để bạn thử.

8. 90% khác - Robrrt K. Cooper

Tôi tin rằng có hai vấn đề chính đối với phần lớn các cuốn sách về cải thiện bản thân và lãnh đạo. Đầu tiên, phần lớn các cuốn sách về cải thiện bản thân dường như không thách thức suy nghĩ thông thường theo bất kỳ cách nào có ý nghĩa, cũng như không mang lại những hiểu biết mới mẻ. Thứ hai, họ có xu hướng đưa ra những lời đơn giản hóa quá mức về sự thành công. 90% còn lại đi theo hướng ngược lại.

Tiến sĩ Robert Cooper, một nhà tiên phong về khoa học thần kinh, kêu gọi chúng ta có một cái nhìn hoàn toàn khác về năng lực của con người. Ông nói, hầu hết chúng ta đều là những tiềm năng chưa được sử dụng, chỉ sử dụng ít hơn 10% sự xuất chúng hoặc tài năng tiềm ẩn của chúng ta. Cuốn sách này cung cấp các bước hành động để phát huy hết tiềm năng của bạn trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.

9. Làm tới đi, mặc kệ - Gary John Bishop

Tôi thích cuốn sách này bởi vì nó cung cấp một phương pháp tiếp cận tình yêu cứng rắn, giúp bạn vượt qua những giới hạn tự áp đặt trong quá khứ. Nó là một sự thay thế tuyệt vời cho ấm cúng, mọi thứ là cầu vồng, sách self-help. Ngoài tiêu đề hấp dẫn, nó cung cấp những hiểu biết thực tế về việc nuôi dưỡng ý chí thay đổi, thay đổi ngôn ngữ của bạn để phục vụ bạn và khắc phục tình trạng tê liệt phân tích.

Nó hướng về quan điểm, khá thẳng thắn, rằng bạn hiện có cuộc sống (và tư duy về tiền bạc) mà bạn sẵn sàng từ bỏ. Đây chắc chắn là một cuốn sách mới mẻ và lý do tại sao nó trở thành danh sách những cuốn sách giúp chúng tôi có tư duy kiếm tiền tốt hơn.

10. Sức mạnh của thói quen - Charles Duhigg

Thói quen xung quanh tiền bạc có thể mang lại nhiều quyền lực nhất hoặc bất lợi nhất. Cuốn sách này hướng dẫn bạn mọi thứ bạn cần biết về việc phá vỡ và hình thành những thói quen sẽ thay đổi cuộc sống của bạn, và tất nhiên là cả tư duy kiếm tiền của bạn. Cuốn sách này là một tài liệu hấp dẫn về những nghiên cứu gần đây về thói quen và đáng để bạn dành thời gian đọc nó.

Điều gì cho thấy một số thói quen kiếm tiền hiện tại của bạn? Bạn có phần thưởng nào cho những thói quen tốt của mình? Bạn đã có kế hoạch để tạo ra những thói quen tốt hơn về tiền bạc chưa? Cuốn sách này đi sâu vào tất cả. Thay đổi có thể không nhanh và không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng với thời gian và nỗ lực, hầu hết mọi thói quen đều có thể được định hình lại.

Bạn đã có trong tay 10 cuốn sách hàng đầu của chúng tôi để có tư duy kiếm tiền tốt hơn. Bạn đã đọc bất kỳ cái nào trong số này chưa? Chúng tôi hy vọng bạn tìm thấy giá trị trong những điều này và ít nhất một điều đó cộng hưởng với bạn theo cách khiến bạn muốn cải thiện tư duy của mình một cách có chủ đích, bởi vì nếu bạn cải thiện tư duy của mình, bạn sẽ cải thiện cuộc sống của mình!

Nguồn: http://danviet.vn/10-quyen-sach-giup-ban-nang-cao-tu-duy-kiem-tien-50202216785928886.htmNguồn: http://danviet.vn/10-quyen-sach-giup-ban-nang-cao-tu-duy-kiem-tien-50202216785928886.htm