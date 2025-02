Người phụ nữ tử vong trên tầng 2: Truy tìm chồng đang bỏ trốn

Chiều 4/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát đi thông tin truy tìm ông Đỗ Văn Nhựa (SN 1977, tên gọi khác Thảo, trú tại xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa; chỗ ở khác: thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm, Hưng Yên).

Cơ quan CSĐT truy tìm tung tích nghi phạm Đỗ Văn Nhựa. Ảnh. CACC

Theo cơ quan công an, ông Nhựa là người bị nghi thực hiện hành vi phạm tội, hiện không rõ tung tích. Lực lượng chức năng đang tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra, giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm.

Ông Nhựa cao 1,75m, cân nặng 60kg, dáng người cao gầy, tóc đen, mặt hóp nước da trắng. Khi đi, người này điều khiển xe Vision màu đỏ nâu đen mang BKS 36B8-414.35. Thời gian xe bị phát hiện rời đi vào khoảng 5h30 ngày 4/2.

Như VietNamNet đã đưa tin, khoảng 9h30 cùng ngày, con trai của bà Đ.T.T. (SN 1977) lên tầng 2 nhà bác ruột (gia đình ông Nhựa được nhờ trông nhà do người bác đi làm ăn xa), phát hiện mẹ tử vong bất thường. Tại thời điểm đó, ông Nhựa không có mặt tại nhà.

Ngay sau khi nhận được tin báo, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp cùng Công an huyện Thiệu Hóa tiến hành phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và trích xuất camera an ninh để truy tìm ông Nhựa.