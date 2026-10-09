Mâu thuẫn nhắn tin chửi nhau, nữ sinh lớp 11 ở Đắk Lắk chém bạn

Ngày 9/10, theo báo cáo của Trường THPT Trần Quang Khải (xã Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk), nhà trường đã nắm thông tin vụ việc em N.T.T.V. (SN 2010, học sinh lớp 11A7) liên quan đến vụ đánh nhau với em N.T.D.L. (sinh năm 2012, học sinh Trường TH-THCS Nguyễn Đức Cảnh).

L. được đưa đến bệnh viện với nhiều vết thương.

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn từ trước, hai nữ sinh nhắn tin, gọi điện chửi nhau rồi hẹn gặp để giải quyết.

Khoảng 15h ngày 7/10, tại khu vực nghĩa địa Ea Tar, thuộc thôn Thái Bình, xã Ea Tul, V. mang theo một con dao Thái Lan đến gặp L. Hai bên xảy ra cãi vã. Khi L. tiến lại gần, V. dùng sống dao đánh vào tay bạn, sau đó hai bên giằng co. Sau đó, V. dùng dao chém về phía L. nhiều lần rồi rời khỏi hiện trường.

Sau sự việc, L. được đưa đến bệnh viện điều trị trong trường hợp đa chấn thương.

Thương tích trên bàn tay của L.

Thời điểm xảy ra vụ việc, L. đi cùng hai người bạn là H.T.N.A. (sinh năm 2012) và P.H.H.V. (sinh năm 2010). Sau khi L. bị thương, những người đi cùng đã đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Trường THPT Trần Quang Khải cho biết đang chờ kết luận của cơ quan chức năng để thực hiện các bước xử lý tiếp theo theo quy định.