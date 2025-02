Kéo lê người tình trên đường dẫn đến tử vong

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Mai Văn Thành (SN 1981, trú tại thôn Thượng Hà, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) về tội Cố ý gây thương tích.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 28/1, tại nhà riêng của Mai Văn Thành, do mâu thuẫn cá nhân nên Thành có hành vi dùng tay tát vào mặt chị N.T.H. (SN 1981).

Do lo sợ nên chị H. bỏ chạy và ngã xuống đường. Lúc này, Thành cầm chân chị H. kéo lê trên mặt đường bê tông dẫn đến chị H. tổn thương đốt sống cổ số 1 và số 2, đứt động mạch đốt sống, sau đó tụ máu não và tử vong.

Được biết, chị H. và Thành chung sống như vợ chồng nhưng không đăng ký kết hôn.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo quy định.