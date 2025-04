Hai người dựng video 'mất điện thoại khi xem duyệt diễu binh' bị triệu tập

Ngày 30/4, Ngân và Lê Hồng Phúc, 24 tuổi, bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP HCM mời làm việc về hành vi đăng 2 video trên TikTok có nội dung sai sự thật.

Video dàn dựng bé gái mất điện thoại đăng trên TikTok. Ảnh: Cắt từ video

Trước đó, đêm 27/4, tại ngã tư Võ Văn Tần - Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, sau khi xem sơ duyệt diễu binh, Ngân và bạn trai bàn bạc quay 2 clip nhằm câu view, câu like trên mạng xã hội. Họ sau đó đóng giả cảnh bé gái gắn điện thoại trên gậy selfie, vui mừng quay video không khí đông người, náo nhiệt. Sau khi cô thoát ra khỏi đám đông thì ngỡ ngàng phát hiện điện thoại bị mất, vội vàng đi tìm kiếm.

Một video khác được đôi nam nữ này thực hiện có nội dung nam thanh niên gắn điện thoại trên gậy selfie quay diễu binh. Khi bạn gái ở phía sau khều, gọi, anh này quay mặt lại thì lập tức bị người khác lấy mất điện thoại.

Ngân và bạn trai sau đó đăng 2 video lên tài khoản TikTok "cornnganvlog" và "phucbinhyenofficial".

Cơ quan điều tra xác định, hai video này rất được cộng đồng mạng quan tâm và để lại nhiều bình luận trái chiều, gây bức xúc dư luận như "tại TP HCM tình hình an ninh trật tự không đảm bảo"... Hiện video của Ngân đã lên xu hướng với 32.000 lượt like, hơn 2.662 lượt bình luận, 26.000 lượt chia sẻ; video của Phúc với 120.000 lượt like, hơn 3.900 lượt bình luận, 18.000 lượt chia sẻ.

Ngô Nguyễn Thanh Ngân và Lê Hồng Phúc làm việc với cảnh sát. Ảnh: Công an cung cấp

Làm việc với cơ quan điều tra, Ngân và Phúc cho biết đã nhận thức được hành vi sai phạm khi cắt ghép video có nội dung sai sự thật, gây hoang mang cho người dân. Điều này ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh trật tự tại TP HCM trong bối cảnh cả nước đang theo dõi về Lễ diễu binh, diễu hành cấp quốc gia Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).

Sau vụ việc, Ngân và Phúc đã quay một video đính chính về việc đăng tải sai sự thật.

Công an TP HCM khuyến cáo mọi người cần nắm vững và tuân thủ các quy định của pháp luật khi tham gia mạng xã hội. Nếu đăng tải, chia sẻ hình ảnh, video sai sự thật... sẽ bị xử lý nghiêm.