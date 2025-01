Cô gái 18 tuổi dùng “mưu kế” thoát khỏi kẻ hiếp dâm

Chiều 6-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Trần Văn Thuận (SN 2003; ngụ xã Vĩnh Phước, huyện Tri Tôn) về hành vi "Hiếp dâm".

Bị can Trần Văn Thuận

Cán bộ công an đang ghi lời khai bị can Trần Văn Thuận

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 30-9-2024, sau khi uống rượu tại nhà một người bạn xong thì Thuận điều khiển xe máy về nhà.

Trên đường về, Thuận thấy một cô gái tên T. (SN 2006; ngụ huyện Tri Tôn) đang đi bộ nên ngỏ ý cho T. quá giang về nhà thì T. đồng ý.

Khi chở T. được một đoạn thì Thuận nảy sinh ý định quan hệ tình dục với cô gái này nên rẽ vào một đoạn đường vắng rồi sử dụng vũ lực khống chế T. để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Trong lúc Thuận chuẩn bị quan hệ tình dục, T. liền đề nghị Thuận chở đi nhà trọ để quan hệ, vì khu vực này không được sạch sẽ thì Thuận đồng ý.

Khi đến cách Công an xã Vĩnh Phước (huyện Tri Tôn) khoảng 50 mét, T. nhảy xuống xe rồi chạy vào Công an xã Vĩnh Phước trình báo sự việc; còn Thuận điều khiển xe máy bỏ chạy, sau đó đến công an đầu thú.