Bắt thanh niên quậy phá đám cưới, đập bảng hiệu của công an

Ngày 19-3, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, cho biết đã khởi tố, bắt bị can Phạm Hoàng Tuân (36 tuổi trú thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích; gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản.

Phạm Hoàng Tuân, quậy phá đám cưới, chém người gây thương tích và đập phá bảng hiệu của công an.

Theo hồ sơ, khoảng 19 giờ ngày 15-3, VKT (20 tuổi, ngụ xã Sông Lũy, huyện Bắc Bình) đi dự tiệc cưới tại thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình.

Tại đây, T gặp nhóm thanh niên ngồi gần bàn và cho rằng nhóm này khinh thường mình nên bỏ về.

Trên đường về, T gặp Phạm Hoàng Tuân và kể lại sự việc bị một số người tại đám cưới coi thường. Lập tức, Tuân dùng xe máy chở T quay lại đám cưới gặp những người trên để nói chuyện. Tại đây Tuân, T có hành vi quậy phá đám cưới và gây gổ với nhóm thanh niên trên nhưng được nhiều người trong đám cưới can ngăn, Tuân chở T về.

Sau đó, Tuân lấy 1 cây mã tấu từ nhà đi ra cầu Lương Bình, thị trấn Lương Sơn với mục đích chặn đường nhóm thanh niên trên đi đám cưới về và tấn công anh Nguyễn Minh V (37 tuổi) gục tại chỗ. Hiện nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Hung khí mà Tuân sử dụng để gây án.

Nhận được tin báo, Công an thị trấn Lương Sơn đã mời Tuân về trụ sở để làm việc về hành vi quậy phá đám cưới, chém người gây thương tích. Tại cơ quan công an, Tuân đã dùng tay đập vỡ bảng hiệu của Công an thị trấn Lương Sơn.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận, với tài liệu, chứng cứ thu thập được đủ cơ sở chứng minh hành vi của Phạm Hoàng Tuân có dấu hiệu của tội phạm cố ý gây thương tích quy định tại Điều 134 BLHS.

Đối với hành vi gây rối trật tự công cộng và cố ý làm hư hỏng tài sản, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý.