"Yêu râu xanh" nhiều lần đưa bé gái 13 tuổi vào nhà nghỉ

Thứ Năm, ngày 29/07/2021 11:00 AM (GMT+7)

Do có quan hệ quen biết, người đàn ông 42 tuổi nhiều lần đưa bé gái 13 tuổi vào nhà nghỉ quan hệ.

Ngày 28/7, cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Trà Vinh đăng tải, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trà Cú vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Viên Văn Trạng (42 tuổi, ngụ ấp An Tân, xã An Quảng Hữu, huyện Trà Cú) về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Theo kết quả điều tra ban đầu, do có mối quan hệ quen biết với N. (13 tuổi, ngụ huyện Trà Cú) nên Trạng thường xuyên đến nhà N. chơi (N. ở cùng bà ngoại).

Ngày 4/4, Trạng thực hiện hành vi giao cấu với N. ngay tại nhà. Sau đó, Trạng nhiều lần đưa N. đến các nhà nghỉ để quan hệ tình dục.

Ngày 10/6/2021, qua công tác nắm tình hình, Hội liên hiệp phụ nữ xã An Quảng Hữu phát hiện sự việc nên trình báo cơ quan công an.

Được biết, Viên Văn Trạng có vợ và 2 con, đã ly dị năm 2018.

