Lời khai của đối tượng vận chuyển 5,6 kg ma tuý trên cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết

Qua đấu tranh, Phương khai đã thuê xe đi nhận ma tuý rồi vận chuyển trên cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết. Khi tới khu vực trạm thu phí cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết (xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ), Phương bị cảnh sát đón lõng, bắt giữ cùng tang vật là 16 bánh ma tuý (trọng lượng hơn 5,6 kg).

Về lý do vận chuyển, Phương khai rằng do không có tiền nên khi được trả số tiền lớn để vận chuyển thì nổi lòng tham và quyết định nhận vận chuyển số ma tuý trên.

Phương (trái, áo đen) cùng các bánh ma tuý

Trước đó, từ nguồn tin trinh sát địa bàn, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện Phương liên quan đến hoạt động vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh có quy mô lớn từ các tỉnh miền Trung vào Đồng Nai. Dự đoán, Phương sẽ nhận hàng và vận chuyển vào tháng 9-2023.

Theo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, được sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, phòng đã xây dựng kế hoạch đấu tranh triệt phá. Cụ thể, phòng đã phối hợp với các lực lượng như Công an huyện Xuân Lộc, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh, Phòng kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan để tổ chức đấu tranh triệt phá thành công, không để cho ma tuý thẩm lậu ra ngoài xã hội.

Sau thời gian đeo bám, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Sỹ Quang, Giám đốc Công an tỉnh, Công an tỉnh đã thành lập 4 tổ công tác huy động 60 cán bộ chiến sĩ do Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý chủ trì phối hợp với công an một số địa phương… tổ chức đón lõng, vây bắt đối tượng.

Hiện công an đang mở rộng điều tra, xử lý nghiêm đối tượng.

