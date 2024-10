Xông vào cửa hàng khống chế cháu bé để gặp mẹ

Tối 24-10, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, Công an TP Tam Kỳ đã khởi tố bị can Nguyễn Mạnh Tuấn (33 tuổi, trú phường Cẩm Phô, TP Hội An, Quảng Nam) để điều tra về tội bắt giữ người trái pháp luật.

Tuấn khống chế cháu bé con chị N gây sức ép. Ảnh: CA

Theo điều tra, năm 2020, Tuấn góp vốn làm ăn với một phụ nữ tên N ở phường An Mỹ, TP Tam Kỳ.

Kể từ năm 2023, do làm ăn thua lỗ nên Tuấn nhiều lần liên hệ gặp chị N để giải quyết chuyện tiền bạc nhưng không gặp được. Sau đó, Tuấn nảy sinh ý định gây sức ép để chị N phải gặp mình.

Vào ngày 7-10, Tuấn chuẩn bị một bình xịt hơi cay và 1 tuốc nơ vít đón xe từ TP Hội An vào Tam Kỳ, đến cửa hàng quần áo của chị N trên đường Hùng Vương. Lúc này, trong tiệm có 1 nhân viên nữ và con trai chị N.

Khi biết chị N không có ở cửa hàng, Tuấn đã ngắt cầu dao điện, dùng bình xịt hơi cay dọa nhân viên nữ chạy ra ngoài rồi chốt cửa bên trong mục đích khống chế cháu bé, gây sức ép để chị N về gặp nói chuyện.

Cửa hàng nơi Tuấn xông vào khống chế cháu bé. Ảnh: TN

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, Công an TP Tam Kỳ đã triển khai lực lượng đến hiện trường. Thấy lực lượng Công an, Tuấn khống chế cháu bé uy hiếp nếu lực lượng chức năng xông vào.

Sau khoảng 20 phút được lực lượng công an thuyết phục vận động, Tuấn thả cháu bé, mở cửa để lực lượng công an vào làm việc.

