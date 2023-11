Xóa "tín dụng đen" hoành hành cuối năm

Nhiều băng nhóm vừa sa lưới Ngày 19-11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương thông tin vừa triệt xóa nhóm đối tượng có biểu hiện cho vay lãi nặng. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, với thủ đoạn tinh vi, Trần Duy Tân (ngụ TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) và đồng phạm cho nhiều người trên địa bàn TP Thủ Dầu Một vay với lãi suất trung bình từ 1% đến 1,5%/ngày (tương đương 360% đến 547%/năm). Từ đó, thu lợi bất chính số tiền trên 2 tỉ đồng. Nhóm đối tượng cùng tang vật vừa bị bắt ở Đồng Nai (Ảnh do cơ quan công an cung cấp) Cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ 4 người để điều tra về hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn, gồm Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Thanh Hồng, Phạm Mạnh Tuấn, Tạ Văn Thiệp (đều ở TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai). Hồ sơ thể hiện khuya 15-11, công an phát hiện những người trên đang có hành vi đánh đập, đe dọa, uy hiếp một phụ nữ nên đưa về trụ sở làm việc. Sau đó, khám xét nhanh nơi ở của nhóm trên, công an phát hiện họ đã cho nhiều nạn nhân vay tiền với lãi suất rất cao. Nguyễn Thảo - Uyên Châu