Xóa sổ đường dây ma túy đất Cảng chỉ thâu nạp đàn em có tiền án

Thứ Hai, ngày 04/10/2021 11:00 AM (GMT+7)

Ngày 3/10, thông tin từ Công an TP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 6 đối tượng bán ma tuý tại các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn.

Trước đó, ngày 25/9, tại khu vực hồ An Biên (phường Đông Khê), Công an quận Ngô Quyền đã bắt quả tang Lê Ngọc Cương (SN 1988, ở số 9 Trần Bình Trọng, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền) tàng trữ 50 viên ma tuý hồng phiến cùng 1 túi ma tuý đá đi tiêu thụ. Phát hiện lực lượng Công an vây bắt, Cương nhảy xuống dưới hồ nước trốn nhưng không thoát.

Các đối tượng trong ổ nhóm cung cấp ma túy tại các nhà nghỉ, khách sạn.

Tiến hành khám xét nhanh nơi ở của Cương tại căn nhà trọ ở Chợ Hàng, quận Lê Chân, Công an quận Ngô Quyền tiếp tục thu giữ giữ 7 gói ma túy đá, hơn 200 viên ma túy hồng phiến, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 1 cân tiểu ly và nhiều tang vật được sử dụng để mua bán trái phép chất ma túy.

Tại nhà trọ của Cương, Công an quận Ngô Quyền cũng thực hiện bắt giữ Phạm Thị Tố Giang (SN 1992, ở số 75/151 Hùng Duệ Vương, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng).

Sau đó, Công an quận Ngô Quyền tiếp tục bắt giữ 4 đối tượng khác gồm Phạm Thu Hiền (SN 1999, ở thôn Dụ Nghĩa, xã Lê Thiện, huyện An Dương), Phạm Thị Quỳnh (SN 1991, ở số 25/178 Nguyễn Văn Linh, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân), Đồng Văn Hoàng (SN 1986, ở số 17/186 Hai Bà Trưng, phường An Biên, quận Lê Chân) và Nguyễn Quốc Vinh (SN 1985, ở số 20B lô 6 Tập thể Công nhân An Dương, quận Lê Chân).

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, Lê Ngọc Cương đã từng có 2 tiền án về tội mua bán, sử dụng trái phép chất ma tuý, mới được ra tù năm 2020. Cương thuê nhà trọ tại nhà khu vực Chợ Hàng, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân để ở cùng với Phạm Thị Tố Giang. Cương cũng lấy căn nhà trọ làm nơi cất giấu, giao dịch ma tuý.

Cương phân công các đối tượng trong nhóm mua ma tuý rồi bắt mối với các “khách chơi” để bán. Khách mua ma tuý của nhóm Cương thường giao dịch ngay tại nhà riêng hoặc các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn quận Ngô Quyền, quận Lê Chân. Để “bảo mật” đường dây mua bán trái phép chất ma tuý, Cương quy định chỉ tiếp nhận những đối tượng muốn gia nhập đường dây phải có tiền án, tiền sự về tội ma tuý.

Theo kết quả giám định của cơ quan chức năng, tổng trọng lượng ma túy tang vật thu giữ được trong vụ án là 36,22 gram ma túy loại Methamphetamine và Ketamine.

