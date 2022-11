Xô xát với đồng nghiệp, một công an xã ở Nghệ An trọng thương

Sáng 27/11, trao đổi với PV Báo Giao thông, một nguồn tin ở xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An cho biết: Một chiến sĩ công an ở xã Quỳnh Thắng vừa phải nhập viện cấp cứu sau khi xảy ra xô xát với chiến sĩ công an ở xã Quỳnh Tân.

Xô xát với đồng nghiệp, một chiến sĩ công an ở Quỳnh Lưu, Nghệ An bị thương nhập viện (Ảnh Minh hoạ)

“Chiến sĩ Công an xã Quỳnh Thắng nhập viện cấp cứu là người ở Quỳnh Tân, đang nằm ở Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa tỉnh Nghệ An”, nguồn tin cho hay.

Theo thông tin ban đầu, ngày 26/11, công an các xã ở Quỳnh Lưu tập huấn triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Trong lúc ăn cơm trưa, giữa anh T. (công tác tại công an xã Quỳnh Tân) đã xảy ra xích mích với anh H. (công tác tại công an xã Quỳnh Thắng).

Sau đó, anh T. đã dùng tay tác động vào vùng đầu anh H. khiến anh này phải nhập viện cấp cứu.

Được biết, anh H. (SN 1994), là con út trong gia đình ở xã Quỳnh Tân, hiện anh đã có vợ và 2 con nhỏ.

