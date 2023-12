Xem bạn nghiện của con là khách hàng, người mẹ lãnh án chung thân

Chiều tối 7-12, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trương Thị Kim Thanh (52 tuổi, ngụ TP.HCM) chung thân, Nguyễn Bảo Long (47 tuổi) 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy; Nguyễn Thị Thanh Tuyền (36 tuổi) ba năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 00 giờ 45 phút ngày 15-10-2022 nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh An Giang kết hợp với Công an thành phố Long Xuyên kiểm tra xe ô tô do Long điều khiển chở Thanh ở khu vực bến phà An Hòa thuộc khóm Phó Quế, phường Mỹ Long.

Qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 2 cuộn khẩu trang y tế màu xanh, bên trong 2 cuộn khẩu trang có 2 bọc nilon trong suốt chứa 110,0288 gam ma tuý cùng nhiều vật dụng liên quan. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Thanh và trong túi của Tuyền công an thu giữ thêm 4,3631 gam ma tuý.

Đi thăm con bị tạm giam, bị cáo Thanh kết nối bán luôn ma tuý cho bạn nghiện của con. Ảnh: HD

Quá trình điều tra, công an xác định xác định khoảng giữa tháng 8-2022, Thanh quen biết và thuê Long điều khiển xe ô tô chở Thanh từ TP.HCM đến thành phố Long Xuyên để thăm gặp Trương Ngọc Minh Thư (con của Thanh) đang bị tạm giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Long Xuyên. Thanh biết Trần Công Lập và Nguyễn Ngọc Quyên là người nghiện (do Quyên và Lập là bạn nghiện của con Thanh) nên Thanh gợi ý bán ma túy cho Lập và Quyên thì cả hai đồng ý.

Từ tháng 8-2022 đến ngày 15-10-2022, Long đã nhiều lần chở Thanh đến tỉnh An Giang bán ma túy cho Lập và Quyên để được Thanh trả công 3 triệu đồng/chuyến.

