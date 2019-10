Xác định nghi phạm cướp tiệm vàng táo tợn, công an ra cảnh báo tới người dân

Thứ Tư, ngày 09/10/2019 08:40 AM (GMT+7)

Sau khi vào cuộc điều tra, cơ quan công an đã xác định được danh tính đối tượng gây án và triển khai lực lượng truy bắt.

Nghi phạm Đinh Thanh Tùng nổ súng cướp tiệm vàng L.O

Liên quan đến vụ nổ súng cướp tiệm vàng ở Quảng Ninh, ngày 9/10, Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã xác định được danh tính nghi phạm gây án và gửi thông báo truy tìm đối tượng đến các cơ quan chức năng cũng như người dân.

Đối tượng gây án là Đinh Thanh Tùng (SN 1989, hộ khẩu ở TP.Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh), hiện đang ở quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng. Khi bỏ trốn đối tượng đi xe máy hiệu Yamaha Exciter màu vàng, không có BKS, đội mũ bảo hiểm nửa đầu màu xám, quần dài vải màu đen, đi giày màu xám.

Công an thị xã Đông Triều cũng thông tin đến người dân khi phát hiện đối tượng, tuyệt đối không tự ý truy bắt vì đối tượng mang theo vũ khí rất nguy hiểm. Nếu phát hiện hoặc có thông tin về đối tượng, người dân hãy báo ngay đến Công an thị xã Đông Triều, số điện thoại: 02033.870.067 hoặc trụ sở công an gần nhất.

Trước đó, khoảng 16h chiều 8/10, tại tiệm vàng L.O có địa chỉ tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều đã xảy ra một vụ cướp tài sản.

Bước đầu xác định, nghi phạm có mang theo súng. Hiện Công an thị xã Đông Triều đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ trích xuất camera an ninh, triển khai lực lượng truy bắt đối tượng.