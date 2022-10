Vướng vòng lao lý vì yêu bạn gái "nhí"

Thứ Bảy, ngày 22/10/2022 20:38 PM (GMT+7) Chia sẻ

Ngày 22/10, Công an xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã bắt đối tượng Đỗ Dương Linh (SN 1995, quê tỉnh Kiên Giang) theo Quyết định truy nã của Cơ quan CSĐT Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, về tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 7/2021, Linh làm thuê và ở lại lán trại của Công ty TNHH MTV Lâm Thành Nghĩa, thuộc ấp 3, xã Nha Bích, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

Tại đây, cháu P. theo cha mẹ đi làm thuê và sống cùng khu nhà trọ với Linh. Trong quá trình ở gần Linh và P. quen biết nhau và nảy sinh tình cảm dẫn đến nhiều lần cùng nhau quan hệ tình dục.

Đối tượng Linh (bên trái) tại cơ quan Công an.

Sau khi phát hiện sự việc, gia đình cháu P. đã đến cơ quan Công an trình báo. Do đối tượng Linh bỏ trốn nên ngày 26/8/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, đã ra Quyết định truy nã Đỗ Dương Linh về tội danh kể trên.

Ngày 22/10, khi nhận được thông tin từ một cơ sở lưu trú về việc phát hiện đối tượng Linh đang có mặt trên địa bàn, Công an xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc đã nhanh chóng bố trí lực lượng tiếp cận bắt giữ và di lý đối tượng Linh về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan Công an, Linh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hiện Công an xã Bình Châu đang hoàn thiện hồ sơ để bàn giao đối tượng Linh cho Công an huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước xử lý theo quy định.

Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/vuong-vong-lao-ly-vi-yeu-ban-gai-nhi-i671806/Nguồn: https://cand.com.vn/Ban-tin-113/vuong-vong-lao-ly-vi-yeu-ban-gai-nhi-i671806/