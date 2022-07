Vụ trộm một lúc 4 xe máy ở TP.Thủ Đức: Tìm 2 đương sự

Thứ Bảy, ngày 30/07/2022 14:00 PM (GMT+7) Chia sẻ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức (TPHCM) đang truy tìm 2 đối tượng có liên quan vụ trộm cắp xe máy theo thông tin dưới đây:

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức (TPHCM) đang thụ lý điều tra vụ án “trộm cắp tài sản”, xảy ra vào ngày 21-11-2021 tại địa chỉ số 17A đường 3, phường Linh Trung, TP.Thủ Đức, TPHCM; các đối tượng đã lấy trộm 4 xe máy gồm: xe Honda Vision màu đen đỏ biển số 49N1-129.44, xe Honda Vision màu trắng biển số 75D1-327.97, xe Yamaha Exciter màu đen biển số 79C1-416.19, xe Yamaha Exciter màu xanh bạc biển số 68T1-247.04.

Đến ngày 27-4-2022, qua công tác tuần tra kiểm soát, Công an TP.Thủ Đức phát hiện chị Nguyễn Thị Huyền Trang điều khiển xe máy Honda Vision biển số 75D1-327.97 lưu thông trên đường nên mời về trụ sở để làm rõ vụ việc.

Tại cơ quan công an, chị Trang cho biết mua chiếc xe này tại một cửa hàng mua bán xe trên đường Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương, có làm giấy tờ mua bán nhưng chưa làm thủ tục sang tên xe.

Hai đương sự chưa rõ lai lịch dán trên giấy chứng minh nhân dân mang tên người khác

Tiếp tục xác minh, cơ quan điều tra xác định vào ngày 21-11-2021 có hai người sử dụng giấy chứng minh nhân dân mang tên Đoàn Quang Việt Đức và Hồ Việt Dũng mang chiếc xe máy Honda Vision biển số 75D1-327.97 đến cửa hàng cầm đồ Anh Phát 1, địa chỉ: D22/16, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương để cầm cố, sau đó bỏ đi không đến chuộc lại xe nên của hàng cầm đồ tiến hành thanh lý chiếc xe trên.

Cơ quan điều tra đã thu giữ 2 giấy chứng minh nhân dân có dán ảnh người mang đến cửa hàng cầm đồ và tiến hành xác minh tại nơi đăng ký thường trú ghi trên giấy tờ thì được biết, hình ảnh không đúng với tên người thật. Qua đó, cơ quan điều tra xác định hai đối tượng này đã dán ảnh của mình vào chứng minh nhân dân của người khác để cầm cố xe.

Để phục vụ công tác điều tra, làm rõ vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Thủ Đức ra thông báo: Ai phát hiện hoặc biết hai đối tượng trên ở đâu, vui lòng báo cho Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Thủ Đức, địa chỉ: số 09, đường Xa Lộ Hà Nội, phường Hiệp Phú, TP.Thủ Đức, TPHCM, điện thoại số: 028.38966109 - 0938268968, gặp đồng chí Nguyễn Trung Dũng để tiếp nhận xử lý.

