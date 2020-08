Vụ thuê sát thủ giết người giữa đường: Bí mật trong chiếc điện thoại rơi tại hiện trường

Thứ Ba, ngày 04/08/2020 10:00 AM (GMT+7)

Vụ án con gái chủ mưu, lên kế hoạch, thuê sát thủ giết cha và người nghi là tình nhân của cha rúng động dư luận năm 2017. Khi cơ quan điều tra vạch trần âm mưu thật sự đằng sau, các đối tượng gây án nhanh chóng bị bắt giữ, trong đó có kẻ chủ mưu, con gái của nạn nhân Ri.

Ba mũi điều tra

Thời điểm vụ án xảy ra là đêm khuya, khi cơ quan chức năng đến hiện trường, chỉ còn chiếc xe hơi 7 chỗ đã bị cháy trơ khung, gần như không còn nhận diện được bên trong. Đánh giá mức độ nghiêm trọng cũng như sự phức tạp của vụ án, lãnh đạo tổng cục Cảnh sát và cục Cảnh sát Hình sự (C45) đã thành lập ban chuyên án, với sự tham gia của lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang.

Một cán bộ tham gia chuyên án cho biết: "Ngay sau khi vụ án xảy ra, 3 mũi điều tra đã được tiến hành. Một hướng điều tra thông qua những lời khai của các bị hại - đang điều trị tại các bệnh viện. Hướng thứ hai, liên hệ đến những đầu mối thông tin liên quan trên lộ trình mà các sát thủ bám theo nạn nhân từ TP.HCM đi Kiên Giang. Và hướng thứ ba, ghi nhận tại hiện trường vụ án".

Để điều tra vụ án, cả trăm người đã được mời đến làm việc, trong đó có những người đã đưa bà Chiến, ông Ri đi cấp cứu. Bà Chiến kể lại: "Khi thấy tôi bị thương nặng, người dân đã đưa tôi đến bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Cửu Long (Cần Thơ) để cấp cứu".

Sát thủ ra tay quá tàn độc, dù tránh được cái chết nhưng hậu quả là bà Chiến mang thương tật suốt đời.

Sàng lọc thông tin từ các mũi điều tra, ban chuyên án khẳng định, đây không phải là vụ cướp tài sản như nhận định ban đầu. Thời điểm đó, Trung tướng Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng tổng cục Cảnh sát (bộ Công an)- Trưởng ban chuyên án nhận định: "Vụ án đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự của địa phương. Hơn nữa, hiện trường vụ án xảy ra là nơi vắng vẻ, không có nhân chứng".

Đồng thời, ban chuyên án cũng xác định đây là vụ án rất phức tạp bởi địa điểm xảy ra tại Hậu Giang, còn các đối tượng gây án chủ yếu là ở Bến Tre, trong khi, người chủ mưu lại ở TP.HCM. Thêm vào đó, Trang không biết các sát thủ là Huy và Lộc mà chỉ biết The, còn The lại không biết mặt lái xe là Chung.

Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai từ các nạn nhân, ban chuyên án xác định, lúc xe bị đốt, Chung bỏ đi đâu không rõ. Từ đây, hướng điều tra tập trung vào đối tượng này.

Manh mối phá án

Nhận định về nghi vấn dựng hiện trường giả, ban chuyên án tập trung điều tra vào vết thương nhẹ của Chung. Điều lạ nữa là nếu như các nạn nhân khác là ông Ri tử vong, bà Chiến bị thương tật nặng (77%), thì Chung chỉ bị thương nhẹ. Nếu mục đích của hung thủ là giết người diệt khẩu thì Chung không thể "thoát" nhẹ nhàng như vậy.

Việc Chung thoát ra khỏi xe, sau đó quay trở lại giúp ông Ri, bà Chiến dập lửa lại càng đáng nghi. "Đánh giá từ manh mối là vết thương nhẹ của Chung cùng với lấy lời khai của các nạn nhân, thân nhân nạn nhân, cơ quan điều tra xác định có sự mâu thuẫn gay gắt giữa các thành viên trong gia đình ông Ri và bà Chiến", vị cán bộ này cho biết thêm.

Từ phân tích trên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cùng với sự phối hợp của cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, ban chuyên án đã xác định được manh mối quan trọng: Trong chiếc xe bị cháy, có chiếc điện thoại của Chung.

Chỉ riêng việc điều trị tại BV Chợ Rẫy, bà Chiến đã tốn hàng trăm triệu đồng.

Việc khôi phục lại chiếc điện thoại này là chìa khóa, mở ra toàn bộ bí mật. Khoảng 70 tin nhắn, cuộc gọi từ điện thoại của Chung với một số điện thoại khác trước thời điểm xảy ra vụ ám sát.

Theo đó, Chung nhiều lần liên hệ với nhóm giang hồ ở Bến Tre, trong đó, có The và Toàn, những người trung gian, giúp Trang thuê sát thủ giết bà Chiến. Tuy nhiên, đấu tranh với tài xế Chung cũng không hề đơn giản. Những ngày đầu đang còn nằm trong bệnh viện, đối tượng này không thừa nhận bất cứ sự liên quan nào trong vụ án.

Khi sức khỏe tốt hơn, Chung được đưa về trụ sở của cơ quan điều tra để làm việc. Qua đấu tranh cũng như tài liệu, chứng cứ mà ban chuyên án đưa ra, Chung đã phải cúi đầu thừa nhận vai trò của mình trong vụ án. Tiếp đó, lần lượt chủ mưu Trang cùng các đồng phạm The, Toàn, Huy, Lộc bị bắt giữ.

Về số tiền hơn 250 triệu đồng trong hợp đồng Trang thuê để thực hiện "xử" bà Chiến, The là người nhận tiền. Tuy nhiên, trong một thời gian dài (gần 7 tháng) The không thực hiện kế hoạch, Trang liên tục gây sức ép buộc The "hoặc thực hiện hoặc trả lại tiền".

Trong khi đó, ông Ri lại mất mạng vì chính con gái mình.

Trong khi đó, The và Toàn nhiều lần thất hứa và cố tình vòi thêm tiền. Thực tế, số tiền nhận được, The và Toàn đã dùng ăn chơi, đánh bạc hết.

Khi Huy và Lộc nhận lời ra tay sát hại bà Chiến, ban đầu thoả thuận giá là 80 triệu đồng. Sau đó số tiền được tăng lên thành 120 triệu đồng, do phải "xử" bà Chiến trên đường đi Kiên Giang thay vì ở Bình Chánh như thỏa thuận. Nhưng, đến khi gây án và lẩn trốn, Huy và Lộc vẫn chưa nhận được tiền từ The.

Sử dụng ma túy để lấy tinh thần hại người Sau khi sàng lọc, tiếp cận thông tin, sau 13 ngày điều tra, ban chuyên án đã đủ chứng cứ, tài liệu liên quan và chứng minh Trang chính là kẻ chủ mưu thuê các sát thủ ám hại ông Ri, bà Chiến. Một chi tiết đáng trách hơn là Lộc khai nhận, trước khi ra tay "xử" bà Chiến, hắn có sử dụng ma túy đá để "lấy thêm tinh thần".

