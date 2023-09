Vụ thiếu nữ 19 tuổi bị bạn trai quen qua mạng gạ 'chat sex' rồi tống tiền: Hệ lụy từ lối sống buông thả

Công an huyện Tân Biên (tỉnh Tây Ninh) đã bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Trường (SN 1991, trú tại xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) cho Công an huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế để điều tra theo thẩm quyền về hành vi "Cưỡng đoạt tài sản".

Trước đó, thông qua mạng xã hội, Trường kết bạn với chị P.T.B.M. (SN 2004, trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế). Trong quá trình trò chuyện qua Zalo, Trường dẫn dụ nạn nhân 'chat sex'. Sau đó, Trường dùng hình ảnh 'nhạy cảm' đe dọa buộc nạn nhân chuyển khoản qua ngân hàng 1 triệu đồng.

Nhận đơn trình báo của gia đình nạn nhân, cơ quan CSĐT Công an huyện Phong Điền đã vào cuộc điều tra. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Phong Điền đã phối hợp cùng Công an huyện Tân Biên bắt giữ đối tượng.

Nhìn nhận vụ việc dưới góc độ pháp lý, thạc sĩ luật học Chu Bá Định bảy tỏ quan điểm: Những vụ án như trên hiện nay xảy ra tương đối nhiều. Điều đáng nói, nhiều nạn nhân do xấu hổ, sợ ảnh hưởng tới uy tín, danh dự của bản thân nên im lặng, thỏa hiệp để đưa tiền theo lời đề nghị của đối tượng xấu. Cá biệt có nhiều trường hợp, đối tượng lợi dụng tâm lý lo sợ của nạn nhân rồi thực hiện hành vi cưỡng đoạt nhiều lần, không chỉ tiền mà còn có cả tình.

Bởi vậy, khi gặp phải trường hợp bị kẻ xấu dùng ảnh, clip nhạy cảm để uy hiếp tinh thần, nạn nhân cần hết sức bình tĩnh tố giác sự việc tới cơ quan công an để được hướng dẫn cách giải quyết.

Hiện nay do tư tưởng cởi mở trong vấn đề tình yêu, nhiều người đã không ngần ngại tự quay hoặc để cho người trong cuộc quay chụp các clip, hình ảnh nhạy cảm về đời tư để lưu giữ lại làm kỉ niệm, dẫn tới những hệ lụy khó lường. Vì lẽ đó, khi yêu đương, những người trong cuộc cần suy nghĩ một cách chín chắn, nghiêm túc, hạn chế quay chụp lại các hình ảnh, clip mang tính riêng tư nhằm tránh những rủi ro không mong muốn.

Trong vụ việc này, hành vi của đối tượng là dùng thủ đoạn để chiếm đoạt tài sản thông qua việc đe dọa, ép buộc, uy hiếp tinh thần nạn nhân bằng các hình ảnh và clip nhạy cảm, khiến nạn nhân lo sợ mà phải chuyển giao tài sản một cách miễn cưỡng. Do vậy, hành vi của Khoa đã cấu thành tội "Cưỡng đoạt tài sản" quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Pháp luật quy định người nào đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác nhằm chiếm đoạt tài sản thì cấu thành tội phạm này. Khung hình phạt đối tượng có thể đối mặt quy định tại khoản 1 là từ 01-05 năm tù.

Tội này được thực hiện do lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội nhận thức rõ hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác uy hiếp tinh thần người khác do mình thực hiện là nguy hiểm cho xã hội. Đồng thời thấy trước hậu quả của hành vi đó là xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác và mong muốn hậu quả đó xảy ra.

Tội "Cưỡng đoạt tài sản" là tội phạm cấu thành hình thức và được coi là hoàn thành từ thời điểm người phạm tội thực hiện một trong các hành vi thuộc mặt khách quan của cấu thành tội phạm. Việc người thực hiện hành vi đe dọa sẽ dùng vũ lực hoặc có hành vi khác uy hiếp tinh thần người khác có chiếm đoạt tài sản hay không không ảnh hưởng đến việc định tội danh.

