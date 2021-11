Vụ thiếu nữ 16 tuổi bị hiếp dâm trong khách sạn ở Hà Tĩnh: Khởi tố 2 bị can

Thứ Sáu, ngày 26/11/2021 19:37 PM (GMT+7)

Công an Hà Tĩnh đã khởi tố hai bị can liên quan đến vụ hiếp dâm một thiếu nữ 16 tuổi trong khách sạn.

Tối 26/11, Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến vụ hiếp dâm tập thể trong khách sạn, nạn nhân là nữ sinh 16 tuổi ở huyện Cẩm Xuyên, công an đã khởi tố 2 bị can có liên quan.

“Vụ hiếp dâm công an đã khởi tố hai bị can. Còn clip lan truyền thì đang kiểm tra xem có phải là ở Hà Tĩnh hay không", lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho hay.

Còn lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, sự việc xảy ra đã khá lâu, nạn nhân sinh sống tại một xã ở địa bàn huyện. Theo vị lãnh đạo Công an huyện Cẩm Xuyên, cách đây ít tháng, gia đình nạn nhân đã có đơn tố cáo và công an đã vào cuộc điều tra.

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện clip dài 40 giây ghi lại cảnh một cô gái bị nhóm thanh niên hãm hiếp mặc cho nạn nhân liên tục cầu xin. Clip được quay trong khách sạn. Sự việc đang gây xôn xao tại Hà Tĩnh, nhiều người dân phẫn nộ sau khi xem clip. Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ thêm.

