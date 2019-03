Vụ thanh niên giết 4 người tại Long An và TP.HCM: Hé lộ nguyên nhân gây án

Thứ Ba, ngày 12/03/2019 14:06 PM (GMT+7)

Nghĩ rằng hai bên gia đình ngăn cấm chuyện tình cảm, Nam sát hại bà ngoại của bạn gái ở Long An rồi chạy về TP.HCM tấn công cha mẹ ruột và bà nội của mình.

Nghi can Nguyễn Hoàng Nam

Ngày 12/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM đã di lý đối tượng Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ Hóc Môn) về trụ sở để tiếp tục điều tra, xử lý. Nam là nghi can gây ra vụ thảm án tại 3 địa điểm ở Long An và TP.HCM khiến 4 người tử vong, trong đó có 3 nạn nhân là người thân của Nam.

Thời điểm Nam được đưa về Phòng Cảnh sát hình sự, đối tượng vẫn còn trong tình trạng “phê” ma túy. Tuy nhiên, quá trình điều tra vụ án, một số chi tiết của vụ án dần được hé lộ.

Cụ thể, Nam quen biết với một cô gái 22 tuổi quê ở huyện Cần Đước (Long An) nhưng bị gia đình phía người yêu ngăn cản.

Trưa 11/3, sau khi sử dụng ma túy đá, Nam “phê” thuốc và nghĩ gia đình 2 bên ngăn cấm chuyện tình cảm của mình và bạn gái nên tìm cách sát hại cả gia đình 2 bên. Đối tượng cầm hung khí chạy xe máy xuống huyện Cần Đước sát hại bà Trịnh Thị Nết (58 tuổi, bà ngoại của người yêu).

Gây án xong, Nam chạy về thẳng nhà mẹ ở xã Tân Hiệp (huyện Hóc Môn) ra tay sát hại mẹ là bà Dân.

Nam sau đó đến nhà bà nội ở xã Xuân Thới Thượng (huyện Hóc Môn) ra tay sát hại bà nội là cụ bà Nguyễn Thị Liên (83 tuổi). Tại đây, Nam cũng chém vào cha ruột của mình là ông Nguyễn Văn Đức (52 tuổi) sau đó bỏ trốn.

Căn nhà nơi xảy ra vụ án mạng khiến cụ Liên và ông Đức tử vong

Nghe tiếng kêu thất thanh, hàng xóm chạy đến kiểm tra đưa ông Đức đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã không qua khỏi.

Ngay sau vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP.HCM đã xuống hiện trường chủ trì cuộc họp án, phối hợp với Công an Long An, Công an huyện Hóc Môn xác định nghi can gây ra 3 vụ án mạng tại 3 địa điểm khác nhau và Nam là nghi can rõ ràng nhất.

Cả trăm trinh sát đã tỏa ra khắp nơi để truy bắt Nam. Đến 22h cùng ngày, Nam bị trinh sát bắt khi đang lang thang trên đường địa bàn xã Tân Xuân (Hóc Môn).

Hiện, vụ án đang được công an điều tra, làm rõ.