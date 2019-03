Thảm án kinh hoàng từ ma túy đá

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, đây là một trong những vụ việc đau lòng, thương tâm nhất trong nhiều vụ án có nguyên nhân từ việc nghiện ma túy tổng hợp. Tác hại và những hệ lụy từ việc nghiện ma túy, nhất là đối với loại ma túy tổng hợp, ma túy đá đã gây ra những hậu quả không nhỏ với xã hội, người thân, bạn bè, kể cả đối tượng nghiện trong nhiều năm qua.

Ngày 13-3-2019, thông tin chính thức từ Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh cho hay, vụ thảm án này, nhất là hành vi gây án của nghi can Nguyễn Hoàng Nam (26 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn), bước đầu đã được làm rõ. Cơ quan điều tra cho rằng có căn cứ để khẳng định nghi can Nam đã một mình sát hại 4 người tại ba địa điểm khác nhau ở Long An và TP Hồ Chí Minh. Trong lúc thực hiện chuỗi hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, nghi can Nam đã sử dụng ma túy đá dẫn đến "ngáo đá"…