Vụ thanh niên bị đâm chết tại nhà: Đã bắt nghi phạm, do mâu thuẫn tình cảm

Liên quan đến vụ nam thanh niên chết trong phòng trọ, Công an Q.8 đã bắt giữ được nghi can chính gây án và đang tiếp tục truy bắt đồng phạm còn lại.

Chiều nay (12-9), nguồn tin từ Công an Q.8, TPHCM cho biết, đã bắt đối tượng Long Hoàng Phi (SN 1999, ngụ Q.10) để điều tra về hành vi “giết người”. Đây là nghi phạm chính trực tiếp đâm chết anh L.P.T (SN 1998, ngụ Q.8) tại một căn phòng trọ nằm trong hẻm ở đường Âu Dương Lân (P.2, Q.8).

Đối tượng Phi bị công an bắt giữ

Trước đó như Báo Công an TP.HCM đã đưa tin, khoảng 21 giờ 20 phút ngày 11-9, bà N cùng một số người bạn đi chùa ở tỉnh về đến căn phòng trọ của mình ở hẻm trên đường Âu Dương Lân (P.2, Q.8), mở cửa ra thì bàng hoàng phát hiện con trai mình là L.T.P nằm gục chết dưới sàn nhà, trên người có vết thương, máu me bê bết.

Nghi ngờ con mình bị sát hại nên bà N trình báo công an. Nhận tin báo, Công an Q.8 cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét.

Theo những người hàng xóm xung quanh cho biết, vào khoảng 16 giờ cùng ngày có 2 thanh niên đến nhà anh T. để nói chuyện rồi có tiếng cự cãi lớn tiếng. Sau đó khoảng 15 phút thì 2 thanh niên này bỏ đi.

Công an phong toả hiện trường vụ án mạng

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng xác định được hai đối tượng gây án. Đến rạng sáng nay 12-9, công an bắt giữ được đối tượng Phi khi hắn đang lẩn trốn tại nhà của một người quen ở Q6.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phi khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Qua Chuyên đề Công an TPHCM, Cơ quan CSĐT Công an Q.8 đề nghị đối tượng còn lại nhanh chóng đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

