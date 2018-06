Vụ sát hại nữ sinh trường Điện ảnh: Giây phút giáp mặt với tên “sát nhân”

Thứ Tư, ngày 06/06/2018 19:00 PM (GMT+7)

Là 1 trong những người tiếp cận với hiện trường vụ án, phóng viên vẫn chưa quên được giây phút giáp mặt với hung thủ.

Cơ quan Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Anh Tú (SN 1983, trú phường Hàng Bột, quận Đống Đa) để điều tra, làm rõ cái chết của nữ sinh Đ.C.T. (SN 1995, ở quận Ba Đình), hiện là sinh viên trường đại học Sân khấu Điện ảnh.

Trước đó, vào sáng 4/6, người nhà của nữ sinh Đặng Cẩm T. bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ máy của nữ sinh với nội dung họ vô tình nhặt được chiếc điện thoại này tại tầng 3, số 6, ngõ 12/2 Nguyễn Phúc Lai, phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội - nơi cô gái đến hỏi thuê trọ. Ngay sau đó, người nhà của T. cùng phóng viên (PV) đã di chuyển đến địa điểm đó.

Căn phòng, nơi nữ sinh viên bị chết, đã được niêm phong.

Theo lời kể của PV, khi tới nơi, mọi người đã liên lạc với người báo nhặt được điện thoại nhưng người này không có nhà và cho số liên lạc với một người ở tầng 4 để mở cửa. Tuy nhiên, với lý do không quen biết và hạn chế cho người lạ vào nhà, chủ nhân tầng 4 từ chối mở cửa và yêu cầu PV liên lạc với chủ nhà.

Trước tình huống trên, PV tiếp tục liên lạc với chủ nhà nhưng cũng nhận được câu trả lời là không đồng ý và nhấn mạnh không có ai đến tìm thuê nhà cả.

Lúc này, PV nói rằng sẽ báo công an thì một lúc sau, chủ nhà gọi điện lại nói rằng người dẫn nữ sinh Cẩm T. lên xem phòng hiện không có ở nhà và cho biết, nữ sinh sau khi xem nhà xong đã về ngay trong tối 3/6.

Đang mơ hồ trước những thông tin trên, thì bất ngờ có một người đàn ông đeo kính cận, cắt đầu cua đi xuống mở cửa cho PV. Qua quan sát, PV nhận thấy người đàn ông này có nhiều biểu hiện bất thường khi đôi mắt liên tục đảo quanh, trên cổ, tay có nhiều vết xước.

Bước vào trong nhà, mọi người nhận ra chiếc xe máy của nạn nhân nên vô cùng lo lắng. Lúc này, người đàn ông dẫn PV và người nhà của nữ sinh T. đến tầng 2 thì bất ngờ nói mình không biết chuyện gì cả và vội chạy ra khỏi ngôi nhà.

Mặc dù thấy bất thường nhưng ưu tiên lúc này là tìm thấy cô gái và mong không có chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đã lập tức lên tầng 3 trước một căn phòng bị khóa trái.

Do không mở được cửa, PV đã gọi điện cho chủ nhà đề nghị phá khóa và hỏi thông tin về người đàn ông đầu cắt cua thuê nhà ở đây, thì nhận được câu trả lời là không có ai như miêu tả và bức xúc tại sao vào được trong nhà.

Sau khi phá cửa, mọi người phát hiện thi thể của nạn nhân nằm dưới sàn nhà, đầu bị phủ kín. Nạn nhân mặc váy, khoác áo bò bên ngoài, có dấu hiệu bị cưỡng hiếp. Ngay lập tức, PV đã báo công an tới hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an quận Đống Đa đã có mặt tại hiện trường để xác minh sự việc. Thông qua công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, bước đầu cho thấy nạn nhân có vết thương ở vùng đầu, cổ và đã bị xâm hại tình dục.

Nghi phạm Tú.

Rà soát nhân chứng và phân tích hình ảnh qua camera an ninh thấy xuất hiện 1 đối tượng đeo kính, cắt đầu cua có nhiều dấu hiệu khả nghi, bất thường. Ngay sau đó, Công an quận Đống Đa phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội đã xác định và tập trung truy bắt nghi can vụ án là Nguyễn Anh Tú.

Đến khoảng 18h ngày 4/6, cảnh sát đã bắt giữ Nguyễn Anh Tú tại phố Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hiện, vụ việc vẫn đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.