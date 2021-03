Vụ ô tô truy đuổi gây chết người: Đổi tội danh, bắt thêm 1 nghi can

Trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án, cơ quan công an đã bắt giữ thêm 1 đối tượng liên quan đến vụ án.

Nguyễn Văn Khôi tại trụ sở công an.

Liên quan đến vụ dùng ô tô truy đuổi gây chết người tại Bắc Giang, ngày 4/3, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Khôi (SN 1994, trú tại thôn Ngọc Tân, xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) về hành vi Giết người.

Theo cơ quan công an, trong quá trình điều tra, mở rộng vụ án ô tô truy đuổi một ô tô khác trên đường gây hậu quả là lái xe Nguyễn Văn Bách (trú thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) tử vong, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã quyết định thay đổi tội danh khởi tố đối với 4 đối tượng từ Gây rối trật tự công cộng sang tội danh Giết người.

4 bị can bị khởi tố trước đó gồm Đặng Văn Thêm (SN 1999, trú tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái); Nguyễn Sinh Mạnh (SN 1997); Nguyễn Văn Ích (SN 1969); Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1990, cùng trú tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa).

Theo tài liệu điều tra, do mâu thuẫn cá nhân, ngày 11/11/2020, 4 đối tượng trên có hành vi dùng xe ô tô BKS 30A-190.15 do đối tượng Mạnh điều khiển đuổi theo xe ô tô BKS: 99A-080.22 do anh Nguyễn Văn Bách điều khiển, trên xe còn có chị Ngân (SN 1989) và anh Lưu (SN 1993, cùng trú tại thôn Đoàn Kết, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên).

Khi đến Km86 - QL37, thuộc thôn Chùa, xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa thì xe ô tô do anh Bách điều khiển va chạm với xe ô tô BKS: 20C-073.67 do anh Khiêm (SN 1987, ở xã Tân Hòa, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) điều khiển.

Hậu quả khiến anh Bách tử vong, anh Lưu và chị Ngân bị thương được đưa đi cấp cứu.

Ngày 20/11/2020, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hòa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can trên về tội Gây rối trật tự công cộng để điều tra, làm rõ vụ việc gây nên cái chết của anh Nguyễn Văn Bách.

Ngày 1/12/2020, cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Hoà thông báo về nội dung kết luận giám định nguyên nhân dẫn tới cái chết của anh Nguyễn Văn Bách là đa chấn thương: Chấn thương ngực và chấn thương bụng kín do tai nạn giao thông. Vụ án được bàn giao sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang thụ lý.

Đến ngày 21/12/2020, sau khi điều tra, làm rõ nhiều tình tiết liên quan, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã thay đổi tội danh, bắt giam nhiều bị can về hành vi Giết người.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

