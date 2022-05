Nữ giáo viên mất tích ở bờ sông cùng 2 con nhỏ, điện thoại có nhiều tin nhắn tiêu cực

Thứ Hai, ngày 09/05/2022 09:46 AM (GMT+7) Chia sẻ

Theo lãnh đạo địa phương, qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tin nhắn có chiều hướng tiêu cực trong điện thoại của chị T.

Một số vật dụng của chị T. được tìm thấy ở ven sông Thái Bình.

Sáng 9/5, ông Nguyễn Tiến Chức, Bí thư Đảng uỷ xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương cho biết, chính quyền địa phương vẫn đang phối hợp với lực lượng cứu hộ, cứu nạn Công an huyện Cẩm Giàng, Công an tỉnh Hải Dương tìm kiếm chị V.T.H.T (SN 1991, trú xã Cẩm Văn, là giáo viên mầm non) và 2 con nhỏ (1 cháu 9 tháng tuổi, 1 cháu hơn 2 tuổi).

Theo ông Chức, sau hơn 1 ngày tìm kiếm, ngoài những vật dụng, đồ dùng cá nhân mà chị T. để lại bên bờ sông, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tin nhắn có chiều hướng tiêu cực trong điện thoại của chị T.

“Các tin nhắn có nội dung rất mơ hồ, đối với đồng nghiệp, chị T. nhắn “tạm biệt”, đối với mẹ thì chị T. lại nhắn “đây chưa phải kết thúc”, với em gái thì nhắn “chị phải đi xa”... điểm chung là những tin nhắn tiêu cực, báo điềm xấu.

Tuy nhiên, lực lượng công an nhận định khả năng cao chị T. và 2 cháu nhỏ đã mất tích dưới sông. Bởi lẽ, từ thời điểm nhận tin báo và phát hiện đồ dùng chị T. bỏ lại, chúng tôi chỉ mất 15 phút nên khả năng dựng hiện trường giả là không lớn”, ông Chức cho hay.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 3 mẹ con chị T

Trước đó, khoảng 9h15 sáng 8/5, Đảng uỷ, UBND và Công an xã Cẩm Văn nhận tin báo về việc người dân phát hiện ven sông Thái Bình có chiếc xe đẩy cùng một số đôi dép người lớn và trẻ em nên báo tin đến lực lượng chức năng. Qua rà soát nhanh, thời điểm này, chị T. cùng 2 con nhỏ ra khỏi nhà và không thấy quay về nên lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm.

Tại hiện trường, người dân và lực lượng chức năng phát hiện dép, xe đẩy, điện thoại... của chị T.

Đến 9h30 sáng 9/5, lực lượng chức năng vẫn chưa tìm thấy ai trong 3 mẹ con chị T. Công tác cứu hộ, cứu nạn và tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục.

Nguồn: http://danviet.vn/nu-giao-vien-mat-tich-o-bo-song-cung-2-con-nho-dien-thoai-co-nhieu-tin-nhan-ti...Nguồn: http://danviet.vn/nu-giao-vien-mat-tich-o-bo-song-cung-2-con-nho-dien-thoai-co-nhieu-tin-nhan-tieu-cuc-5020229594618872.htm