Vụ nữ cảnh sát cơ động bị sát hại: Người chồng đối diện hình phạt nào?

Với hành vi sát hại vợ mình (là chiến sỹ cảnh sát cơ động ở Hải Phòng), người chồng sẽ đối diện với tội danh "Giết người".

Liên quan đến vụ việc nữ chiến sỹ cảnh sát cơ động bị chồng ra tay sát hại thương tâm, Phòng Cảnh sát cơ động (Công an TP Hải Phòng) đã có báo cáo gửi Ban Giám đốc Công an TP Hải Phòng.

Theo đó, vào khoảng 13h30 chiều 13/8, tại nhà riêng của bà Hoàng Thị M. (SN 1957, trú thôn Vân Tra, xã An Đồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng), đối tượng Hoàng Văn Lượng (SN 1988) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào vợ mình là Nguyễn Hoàng Minh Th. (SN 1982), chiến sỹ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP Hải Phòng.

Thấy sự việc, mẹ chị Th. là bà M. vào can ngăn cũng bị Lượng dùng dao chém bị thương ở tay. Sau khi gây án, Lượng đã dùng dao cắt cổ tay, treo cổ để tự tử, nhưng đã được gia đình can ngăn kịp thời.

Bà M., chị Th. và Lượng cùng được đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện An Dương cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, gây mất máu cấp, nên đến 14h cùng ngày, chị Th. đã tử vong.

Hoàng Văn Lượng sau khi được cấp cứu tại trung tâm y tế tiếp tục được chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt – Tiệp Hải Phòng để điều trị. Hiện Lượng đã qua cơn nguy kịch.

Nhìn nhận sự việc dưới góc độ pháp lý, luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng văn phòng Luật sư Tinh Thông luật (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết, quyền sống là một trong những quyền cơ bản và cao quý nhất của con người. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm.

Theo luật sư Bình, trong vụ án trên, cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, diễn biến hành vi phạm tội của nghi phạm, giám định thương tích nạn nhân bị thương... để xử lý trước pháp luật.

Với hành vi dùng dao đâm nhiều nhát vào vợ, chém mẹ vợ bị thương khi mẹ vợ vào can ngăn, đối tượng Hoàng Văn Lượng có thể phải đối diện với tội "Giết người" quy định tại Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015.

"Hành vi của người chồng đã có dấu hiệu cấu thành tội này. Người chồng đã dùng hung khí nguy hiểm là dao, thể hiện sự côn đồ hung hãn, sát hại nạn nhân một cách dã man, tàn bạo", luật sư Bình nêu quan điểm.

Khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự 2015 quy định, người nào giết người thuộc một trong các trường hợp như: Thực hiện tội phạm một cách man rợ; Có tính chất côn đồ; Vì động cơ đê hèn… sẽ bị phạt tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

"Hành vi phạm tội của nghi phạm thể hiện sự tàn độc khi xuống tay giết hại chính người vợ của mình và chém bị thương khi mẹ vợ vào can ngăn. Điều này không chỉ gây phẫn nộ trong dư luận xã hội mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương, nên cần thiết phải xử lý nghiêm mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm bạo lực gia đình vẫn đang diễn ra trong xã hội hiện nay", luật sư Diệp Năng Bình nhìn nhận.

