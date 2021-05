Vụ nạn nhân tử vong sau khi bị cướp: Bắt 3 nghi phạm

Thứ Năm, ngày 06/05/2021 16:11 PM (GMT+7)

Phạm Xuân Trường (tự Tý "địa", SN 1991), Trần Quang Minh (tự Minh "cà lem", SN 1987) và Nguyễn Văn Lai (SN 1983, cùng ngụ TP.HCM) bị Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận 10 bắt vào ngày 5-5, để điều tra về vụ cướp giật tài sản trên đường phố. Đáng nói, nạn nhân của vụ án đã tử vong ngay sau khi bị cướp giật.

Hồ sơ ban đầu ghi nhận: Khoảng 18 giờ 30 ngày 15-4-2021, trong lúc đứng chờ con trước nhà số 354/15 Lý Thường Kiệt (phường 14, quận 10), ông Huỳnh Quang M. (SN 1960, ngụ phường 14, quận Phú Nhuận) lấy ĐTDĐ ra sử dụng. Lúc này, có 2 đối tượng điều khiển xe máy áp sát, giật ĐTDĐ Samsung Galaxy A80 của ông M. rồi tăng tốc tẩu thoát.

Ông M. hô hoán "Cướp! Cướp!..." và đi lại quanh xe máy của mình. Sau đó, nạn nhân nhờ nhân viên bảo vệ của quán cà phê lên lầu 1 căn hộ trên, bảo vợ con ông xuống giùm. Khi vợ ông M. xuống đến nơi thì thấy ông nằm dưới đất, liền đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Minh và Trường

Nhận tin báo, công an phường và các đội nghiệp vụ Công an quận 10 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khám nghiệm tử thi, ghi nhận thông tin từ những người biết chuyện và trích xuất camera an ninh để làm rõ vụ việc. Ngay trong buổi tối xảy ra vụ cướp giật, lực lượng chức năng đã khoanh vùng đối tượng, khẩn trương truy bắt các nghi can.

Áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng CSHS Công an TP.HCM phối hợp với Công an Q10 lần lượt bắt các nghi phạm Trần Quang Minh, Nguyễn Văn Lai và Phạm Xuân Trường. Tại cơ quan điều tra, bước đầu Minh, Trường thừa nhận hành vi cướp giật điện thoại của ông M. Cụ thể, vào thời điểm thực hiện hành vi, Minh cầm tài xe máy, còn Trường ngồi sau và ra tay cướp giật. Còn Lai đi chung, giữ vai trò "cản địa". Sau khi gây án, nhóm đối tượng đem bán điện thoại của ông M. được 3,5 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Cơ quan chức năng đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật, đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông M.

