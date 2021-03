Lời khai của 11 đối tượng trùm đầu, “chôn sống” nam thanh niên

Thứ Bảy, ngày 27/03/2021 18:45 PM (GMT+7)

Tại cơ quan công an, bước đầu nhóm đối tượng đã thừa nhận hành vi trùm đầu, “chôn sống” nam thanh niên tên V.

Nam thanh niên bị nhóm người trói tay, ép nằm xuống hố rồi vùi cát lấp (Ảnh cắt từ clip).

Liên quan đến vụ nam thanh niên bị trùm đầu, “chôn sống” ở Nghệ An, chiều 27/3, một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an TP.Vinh đang tạm giữ 11 đối tượng để làm rõ những hành động đánh, trùm đầu, “chôn sống” một nam thanh niên.

Theo vị này, tại cơ quan công an, qua đấu tranh, bước đầu nhóm đối tượng khai nguyên nhân dẫn đến sự việc là do nạn nhân N.Q.V (17 tuổi, trú huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) thuê mượn ô tô của 1 đối tượng trong nhóm nhưng không trả. Sau đó, nhóm này mới bàn nhau bắt giữ và thực hiện các hành vi trong clip.

Vị lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cũng cho biết thêm, V là một thanh niên khó dạy bảo nên hành động của nhóm đối tượng cũng được gia đình V hậu thuẫn.

Trước đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội Facebook xuất hiện một clip có độ dài khoảng 5 phút ghi lại cảnh một nam thanh niên bị một nhóm đối tượng trói lại, hành hung.

Sau đó, nạn nhân bị bắt cởi quần áo, trói tay, trùm túi lên đầu rồi nằm xuống một cái hố có kích cỡ bằng người trưởng thành. Tiếp đó, nhóm đối tượng này xúc đất, cát đổ lên người nam thanh niên.

Ngay sau khi xuất hiện, clip đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng và gây xôn xao.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

