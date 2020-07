Vụ hai chị em bị đâm chết: Nghi do mâu thuẫn tình cảm

Thứ Tư, ngày 01/07/2020 09:13 AM (GMT+7)

Nghi can đâm chết hai chị em ruột ở Lâm Đồng đã ra đầu thú và khai nhận do mâu thuẫn tình cảm với nạn nhân.

Chiều 30-6, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Lê Văn Long, (33 tuổi, ngụ tại xã Đinh Lạc, huyện Di Linh) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, được sự vận động của cơ quan điều tra, Long đã đến Công an huyện Di Linh để đầu thú và khai nhận sự việc. Theo lời khai ban đầu của nghi can này, giữa Long và chị L.B.D (36 tuổi, ngụ tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh) có quan hệ tình cảm.

Nghi can Lê Văn Long tại cơ quan điều tra. Ảnh L.V

Buổi sáng, Long đến nhà chị L.B.D để nói chuyện và hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Long dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào người chị D. Trong lúc này, em trai của nạn nhân D. là anh L.V.D (33 tuổi) đến can ngăn thì bị Long đâm vào người.

Chị L.B.D sau đó chạy ra ngoài kêu cứu và được người dân đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong sau đó. Vụ việc được báo đến Công an huyện Di Linh. Cơ quan điều tra đã đến khám nghiệm hiện trường và phát hiện thi thể anh L.V.D bên trong căn nhà. Đồng thời, Công an huyện này đã báo vụ việc đến Công an tỉnh Lâm Đồng.

Công an tỉnh và VKSND tỉnh đã đến để phối hợp khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Trước đó, như đã thông tin, khoảng 9h cùng ngày, tại tổ dân phố 1 (thị trấn Di Linh, huyện Di Linh) đã xảy ra vụ án mạng khiến hai chị em ruột tử vong. Nạn nhân được xác định là L.B.D (36 tuổi) và L.V.D (33 tuổi, em nạn nhân L.B.D).

Nguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/vu-hai-chi-em-bi-dam-chet-nghi-do-mau-thuan-tinh-cam-921528.htmlNguồn: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/vu-hai-chi-em-bi-dam-chet-nghi-do-mau-thuan-tinh-cam-921528.html