Vụ giết người ở quán karaoke tại Hải Phòng: Nghi phạm thứ ba đã bị bắt tại Bình Phước

Ngày 23/10, thông tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết đang tạm giữ Quách Đại Hải (SN 1999, quê Hải Phòng) vì có liên quan đến vụ dùng dao đâm chết người tại quán karaoke ở quê nhà.

Theo thông tin từ cơ quan công an, đêm 21/10, Quách Đại Hải có hành vi dùng dao đâm chết người tại một quán karaoke trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Sau khi xảy ra vụ án, Hải cùng một số đối tượng liên quan đã bỏ trốn khỏi địa phương vào các tỉnh phía Nam.

Sau khi nhận được thông báo tìm đối tượng từ Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng, Công an tỉnh Bình Phước đã tích cực phối hợp theo dõi đối tượng.

Đối tượng Quách Đại Hải (giữa) bị bắt giữ

Vào chiều 22/10, trên tuyến quốc lộ 14 (thôn Sơn Phú, xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước), lực lượng chức năng đã tiến hành dừng và kiểm tra ô tô khách biển số tỉnh Nam Định đang di chuyển hướng từ tỉnh Đắk Nông đi tỉnh Bình Phước.

Qua kiểm tra, công an phát hiện Quách Đại Hải có mặt trên xe nên đã tạm giữ và thông báo cho Công an thành phố Hải Phòng để phối hợp xử lý.

Hiện tại, đối tượng đang được tạm giữ tại Công an tỉnh Bình Phước để chờ bàn giao cho Công an thành phố Hải Phòng tiếp nhận xử lý theo thẩm quyền.

Sáng cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hải Phòng tổ chức tiếp nhận và di lý đối tượng Lê Văn Khánh (SN 1990) và Trần Viết Trung (SN 1988) do Công an Đắk Lắk bàn giao để phục vụ điều tra.

