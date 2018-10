Vụ đổi 100USD: Cần hủy việc xử phạt, trả lại 20 viên kim cương

Chủ tịch Quốc hội: Quy định chưa hợp lý thì phải sửa Chiều 30-10, đại biểu Nguyễn Quang Tuấn (Hà Nội) có chất vấn đáng chú ý với Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm. Ông Tuấn nói: “Tại Cần Thơ, nhân dịp một doanh nghiệp mua 100 USD không được phép, công an đã khám nhà, tịch thu tài sản được cho là không có nguồn gốc thì đúng hay sai?”. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời ngày 30-1, Công an TP Cần Thơ đã bắt quả tang ông Lực đang thu mua 100 USD của ông Rê mà không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền. Từ căn cứ trên, cơ quan chức năng đã khám xét nơi cất giữ tang vật, phương tiện VPHC và tạm giữ trên 1.000 sản phẩm kim loại màu vàng, màu trắng... Ông Lực là chủ nhà không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của hàng hóa, giấy phép mua bán ngoại tệ. Công an đã có đủ căn cứ chứng minh hành vi VPHC, UBND TP Cần Thơ đã ra QĐ XPHC theo quy định. Ngay sau đó, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận xét đây là vụ việc gây bức xúc trong dư luận xã hội. Bà Kim Ngân nói: “Mặc dù chúng ta xử phạt như thế nhưng tính chất là quy đổi 100 USD, chứ không phải kinh doanh ngoại tệ có vi phạm. Đề nghị Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phải xem xét sửa lại quy định này. Việc khám xét nhà trong VPHC phải đúng luật, thực hiện đúng thời gian. Việc phạt hành chính mà sáu hay chín tháng sau mới ra QĐ (biên bản vi phạm lập sau gần tám tháng bị bắt quả tang - PV). Báo chí và dư luận xã hội rất quan tâm đến vụ việc này. Đề nghị bộ trưởng Bộ Công an, thống đốc NHNN phải chỉ đạo, chúng ta thực hiện đúng theo quy định của pháp luật nhưng nhiều quy định chưa hợp lý thì chúng ta phải sửa”.