Vụ đánh cắp "siêu dị" ở căn biệt thự

Chủ Nhật, ngày 01/03/2020 11:54 AM (GMT+7)

Tại trụ sở công an, Nguyễn Văn Thịnh khai nhận đã đột nhập nhà của gia chủ, dùng điện thoại chụp lại hết đồ nội thất rồi rao bán trên mạng.

Nguyễn Văn Thịnh tại cơ quan công an.

Ngày 1/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thịnh (26 tuổi, trú Lò Nồi, xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Qua xác minh, Thịnh là đối tượng không nghề nghiệp, thường xuyên đi lang thang quanh các khu biệt thự vắng người qua lại trên địa bàn huyện Tiên Du, khi phát hiện sơ hở của chủ nhà thì đột nhập trộm cắp tài sản. Hành vi của Thịnh đã bị quần chúng nhân dân và Công an huyện Tiên Du phát hiện, bắt quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Thịnh khai nhận, khoảng 1h sáng 18/2, Thịnh đập vỡ cửa ô thoáng nhà vệ sinh tầng 1 ngôi biệt thự nhà anh Nguyễn Mạnh Tùng (43 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, TP.Hà Nội) trên địa bàn huyện Tiên Du để đột nhập vào trong.

Số nội thất Thịnh trộm đã được trao trả cho gia đình bị hại.

Thịnh dùng điện thoại chụp lại toàn bộ đồ nội thất trong ngôi nhà rồi rao bán trên mạng. Để tiện cho việc vận chuyển đồ đi tiêu thụ và giả vờ mình chính là chủ nhà, đối tượng dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa từ bên trong và thay bằng ổ khóa mình mang theo.

Sau khi thỏa thuận được giá cả qua mạng, đối tượng cho bên thu mua địa chỉ ngôi biệt thự. Sáng hôm sau, Thịnh mở cổng cho bên thu mua tháo dỡ, vận chuyển toàn bộ đồ nội thất của ngôi biệt thự lên 3 xe ô tô tải để chở về Hà Nam tiêu thụ thì bị người dân và lực lượng công an bắt quả tang.

Cùng thủ đoạn trên, trong tháng 1/2020, Nguyễn Văn Thịnh còn gây ra 2 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thôn Đồng Xép, xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du.

Công an huyện Tiên Du đã thu hồi toàn bộ tài sản mà Thịnh đã trộm được và trao trả cho gia đình anh Nguyễn Mạnh Tùng.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được củng cố hồ sơ, xử lý theo pháp luật.

