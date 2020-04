Vụ đâm chết người tình ở Bình Định: Cuộc “chạm mặt” nghi phạm trong rừng

Thứ Tư, ngày 08/04/2020 19:00 PM (GMT+7)

Trước khi bị Công an huyện Tây Sơn (Bình Định) bắt giữ, Trần Ngọc Hoàng - nghi phạm chặn đường đâm chết người tình rồi bỏ trốn - đã có cuộc gặp bất ngờ giữa rừng sâu với 4 người dân đang đi tìm mật ong.

Ngày 8/4, tin từ Công an tỉnh Bình Định cho biết, Công an huyện Tây Sơn vừa đề nghị Chủ tịch UBND huyện này tặng giấy khen cho những người dân có thành tích xuất sắc trong tham gia truy bắt đối tượng truy nã đặc biệt.

Theo vụ việc ban đầu, ngày 6/4, nhóm người dân gồm 4 người (đều ở xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn) cùng nhau lên rừng tìm lấy mật ong.

Lúc 8h sáng cùng ngày, nhóm người này đi đến đỉnh dốc Lăn Lóc (xã Canh Liên, huyện Vân Canh) thì bất ngờ phát hiện một người đàn ông gầy gò, tầm 40 tuổi, có bề ngoài nhìn giống hệt Trần Ngọc Hoàng (đối tượng gây ra vụ giết người ở huyện Tây Sơn cách đây 2 tháng) đang bị truy nã đặc biệt, công an đã thông báo về hình ảnh, đặc điểm nhận dạng.

Khi xác định người đàn ông này chính xác là đối tượng truy nã, nhóm người đi tìm mật ong đã nhanh trí tiếp cận, bắt chuyện và tiếp tế thức ăn, nước uống,… với mục đích giữ chân Hoàng.

Trần Ngọc Hoàng đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn trong rừng sâu.

Viện lý do đi tiếp vào rừng tiếp tế đồ ăn cho người thân đang chờ, 1 người đã rời nhóm để tìm đến đỉnh núi cao nơi có sóng điện thoại và gọi điện báo cho Trưởng Công an xã Tây Xuân Nguyễn Chí Hiếu biết vị trí đang giữ chân Hoàng, để đưa lực lượng đến xác minh. Ngay sau đó, người này quay lại vị trí cũ, trong lúc chờ lực lượng chức năng đến hiện trường, họ đã vận động, thuyết phục, tìm cách tước con dao mà Hoàng mang theo.

Khi lực lượng công an đến nơi, xác định chính xác là đối tượng Trần Ngọc Hoàng nên đã tiến hành bắt giữ, di lý về Công an huyện Tây Sơn để phục vụ công tác điều tra.

Một lãnh đạo Công an huyện Tây Sơn cho biết, Trần Ngọc Hoàng bị phát hiện, bắt giữ vào sáng 6/4 tại một khu vực trong rừng sâu thuộc xã Canh Liên (huyện Vân Canh) và lập tức được di lý về Công an huyện Tây Sơn để lấy lời khai.

“Do địa điểm bắt giữ Hoàng khá xa, trên đường bị giải về, nghi phạm này vừa đói vừa mệt nên lả người, nằm xuống gốc cây nghỉ. Anh em chiến sĩ làm nhiệm vụ cũng mệt, không chịu nổi”, lãnh đạo Công an huyện Tây Sơn cho hay.

Trước đó, chiều 2/2, tại thôn Thủ Thiện Thượng (xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định) xảy ra vụ giết người do mâu thuẫn tình ái. Nghi phạm Trần Ngọc Hoàng (SN 1980, ở xã Bình Nghi) đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người chị Tr.T.T (SN 1972, ở xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước) làm chị T chết ngay tại chỗ.

Sau khi gây án, Hoàng bỏ trốn và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Bình Định ra quyết định truy nã đặc biệt. Qua nắm tình hình, phát hiện đối tượng đang lẩn trốn ở khu vực rừng xã Tây Xuân (huyện Tây Sơn) và vùng rừng xã Canh Liên, (huyện Vân Canh). Công an huyện Tây Sơn đã tổ chức lực lượng vây bắt trong gần 2 tháng qua, nhưng do đặc điểm rừng rậm, hiểm trở, nhiều dốc cao, suối sâu nên việc truy bắt đối tượng gặp khó khăn. Ngoài việc truy bắt, Công an huyện Tây Sơn đã phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, liên tục thông báo đặc điểm nhân dạng, thông tin về đối tượng để nhân dân cảnh giác, phát hiện, phối hợp truy bắt.

