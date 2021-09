Vụ cướp gây rúng động bên bờ hồ Trị An

Thứ Năm, ngày 09/09/2021 19:00 PM (GMT+7)

Trong lúc lái ôtô chở khách ngang qua khu vực đập thủy điện Trị An thì tài xế bất ngờ bị gã khách dùng búa đập vào đầu. Biết gặp phải kẻ cướp hung bạo, tài xế gượng sức chống chọi, đánh trả, khiến tên cướp cũng bị thương tích. Trong đêm tối, nạn nhân tung cửa xe bỏ chạy vào khu dân cư và kêu cứu, được người dân đưa đến bệnh viện kịp thời. Qua điều tra, từ thông tin về một vụ cướp khác cũng xảy ra trên địa bàn, Công an tỉnh Đồng Nai đã tìm ra chân tướng thủ phạm.

Anh tài xế dũng cảm

Sau một ngày làm việc mệt nhọc, lúc 17 giờ 22 ngày 19-12-2015, anh Huỳnh Mai (SN 1976, ngụ P.An Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai; Giám đốc Công ty TNHH MTV H.M.L, chuyên cho thuê ôtô) nhận được cuộc gọi của một thanh niên hỏi thuê xe 7 chỗ kèm tài xế, địa điểm đón khách tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) khu vực Thống Nhất, sau đó chạy tới H.Vĩnh Cửu đón thêm một số người để cùng đi công tác ở Đồng Tháp. Theo thỏa thuận, thời hạn thuê xe trong 3 ngày giá trọn gói là 5,8 triệu đồng. Anh Mai cử tài xế Trần Mạnh Hùng (SN 1984; nhân viên của công ty) lái xe chở khách.

Đến khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, anh Hùng điều khiển ôtô Innova BS: 60M-9508 tới BVĐK khu vực Thống Nhất. Xe vừa đến trước cổng bệnh viện thì một người đàn ông bước đến, xưng tên Dũng, chân đi khập khiễng, bước lên xe ngồi ở ghế phía sau tài xế rồi bảo chạy tới H.Vĩnh Cửu đón thêm 2 người bạn.

Khi xe đến đường đất đỏ ở xã Hiếu Liêm (H.Vĩnh Cửu), khách chồm lên ghế tài xế, nói: "Dừng lại đây, tôi gọi mấy thằng bạn ra, chứ chạy vào trong kia khó đi lắm". Anh tài xế vừa rà thắng thì bất ngờ bị gã khách dùng búa đập nhiều cái vào đầu. Biết gặp phải kẻ cướp, mặc dù bị thương nặng, nhưng anh Hùng vẫn xoay người chống trả, đánh tên cướp bị thương ở mặt rồi vật lộn với hắn. Lúc thấy bị đuối sức do mất nhiều máu, tài xế liền tung cửa xe, chạy bộ vào khu dân cư và kêu cứu. Anh gõ cửa nhà dân, nhờ đưa đến bệnh viện huyện cấp cứu. Do bị chấn thương nặng ở vùng đầu, anh Hùng được chuyển đến BVĐK tỉnh Đồng Nai điều trị.

Lê Minh Dũng

Nhận tin báo vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng, ngay trong đêm, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cử trung tá Dương Trí Trụ (Phó đội trưởng Đội Hướng dẫn điều tra án xâm phạm nhân thân) cùng một số điều tra viên, trinh sát đến hiện trường, phối hợp với Công an H.Vĩnh Cửu điều tra. Qua khám nghiệm, trên xe Innova có nhiều vết máu của nạn nhân và kẻ cướp. Công tác khoanh vùng, truy xét được lực lượng Công an tỉnh và địa phương phối hợp thực hiện, đón lõng trên các tuyến đường suốt đêm.

Kẻ cướp dàn cảnh... bị cướp!

Trong lúc lực lượng công an đang truy tìm hung thủ có vết thương trên mặt thì nhận tin báo của một gia đình ở TT.Vĩnh An (H.Vĩnh Cửu), có người con trai đi chơi ở khu vực bờ hồ Trị An bị cướp tấn công, chiếm đoạt tài sản. Theo đó, ông Trần Hữu Toàn (SN 1943) đến Công an H.Vĩnh Cửu trình báo: Khoảng 1 giờ ngày 20-12-2015, ông nhận được cuộc gọi của con rể Lê Minh Dũng (SN 1969, ngụ P.Tân Phong, TP.Biên Hòa), báo tin trong lúc đang đi ngang qua khu vực bờ hồ Trị An (xã Mã Đà, H.Vĩnh Cửu) thì Dũng bị đối tượng khống chế, cướp tài sản nên nhờ ông Toàn đến chở về.

Ông Toàn gọi người con rể khác là anh Phạm Văn Thể, con trai Trần Hữu Hoàng và người hàng xóm tên Trung dùng xe máy đi tìm Dũng. Lúc mọi người đến gần bờ đập hồ Trị An, thấy Dũng núp trong lùm cây, mặt bị thương, một bên mắt sưng vù. Dũng nói bị tên cướp đánh lấy hết tài sản và nhờ chở đi cấp cứu. Các anh Hoàng, Trung và Thể đưa Dũng đến Bệnh viện H.Vĩnh Cửu băng bó vết thương. Nhưng khi vừa tới phòng cấp cứu thì Dũng đổi ý, chê bệnh viện cấp huyện cơ sở vật chất kém, bảo người thân chở đến bệnh viện tuyến trên để chữa trị tốt hơn. Hai anh Thể và Trung chở Dũng đi. Khi đến ngã ba Trị An thì Dũng bảo dừng xe để đi vệ sinh, rồi không thấy trở ra.

Chiếc xe mà anh Hùng chở nhầm kẻ cướp

Chiếc búa là hung khí gây án

Từ những thông tin do ông Toàn cung cấp, xâu chuỗi các vấn đề, trung tá Dương Trí Trụ khẳng định, Dũng chính là hung thủ sát hại tài xế Hùng để cướp tài sản rồi tung tin giả với gia đình là mình bị cướp tấn công. Đồng chí Trụ khuyến khích gia đình ông Toàn vận động Dũng sớm ra đầu thú để được hưởng khoan hồng. Trưa hôm sau, biết không thể trốn thoát nên Dũng báo tin cho gia đình đang lẩn trốn tại nhà một người bạn ở P.Linh Xuân (Q.Thủ Đức, nay là TP.Thủ Đức, TPHCM). Đến 19 giờ cùng ngày, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đến Q.Thủ Đức đưa Dũng về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Với 5 tiền án về các tội: chiếm đoạt vũ khí quân dụng, trộm cắp, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng thời gian Dũng ngồi tù hơn 15 năm, lần ra tù gần đó nhất là đầu năm 2015. Thế nhưng "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", mặc dù đã có vợ và con trai, nhưng Dũng không lo tu chí làm ăn mà suốt ngày vùi đầu vào cờ bạc. Gã còn tham gia đánh bạc qua game bắn cá nên vay nợ của một số người khoảng 40 triệu đồng. Không có tiền trả lãi, bị các chủ nợ hối thúc, ban đầu Dũng nảy ý định thuê taxi điều đến khu vực vắng để cướp tài sản.

Chiều 19-12-2015, Dũng đến chợ Tam Hiệp mua búa và sợi dây cáp cất trong ba lô để làm hung khí. Sau đó, gã gọi điện cho anh Mai thuê ôtô 7 chỗ. Khi tài xế Hùng chở đi, do đã nhiều lần đến nhà vợ ở TT.Vĩnh An (H.Vĩnh Cửu) nên Dũng biết khu vực bờ hồ thủy điện Trị An vắng vẻ, dễ ra tay sát hại tài xế mà không bị phát hiện. Thế nhưng dù bị tấn công bất ngờ và mang thương tích nặng, nhưng anh Hùng vẫn gắng sức đánh trả khiến Dũng bị thương. Khi tài xế chạy thoát, do bị thương nên Dũng không lấy được tài sản gì, đành chui vào bụi rậm trốn. Sau đó, y gọi điện cho cha vợ, bịa ra câu chuyện bị cướp để người thân đến chở đi cấp cứu.

Ngày 16-9-2016, TAND tỉnh Đồng Nai đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Dũng 12 năm tù về tội giết người, 3 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt mà bị cáo phải chấp hành là 15 năm tù.

Nguồn: https://congan.com.vn/vu-an/vu-cuop-gay-rung-dong-ben-bo-ho-tri-an_119720.htmlNguồn: https://congan.com.vn/vu-an/vu-cuop-gay-rung-dong-ben-bo-ho-tri-an_119720.html