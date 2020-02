Vụ cô gái đâm chết người yêu đêm Valentine: Có gì bất thường?

Thứ Ba, ngày 18/02/2020 08:55 AM (GMT+7)

Cô gái nhận đâm chết người yêu trong đêm Valentine là mẹ đơn thân và từng có thời gian đến bệnh viện tâm thần điều trị.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Huyền tại cơ quan công an

Rối loạn phân liệt sau cuộc hôn nhân đỗ vỡ

Tối 17/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ trọng án xảy ra vào đêm 14/2 trên địa bàn. Nạn nhân được xác định là anh Võ Minh Mót (SN 1987, trú tại xã Bình Phú cùng huyện Bình Sơn). Nghi phạm là Nguyễn Thị Thanh Huyền (SN 1993, trú xã Bình Tân, huyện Bình Sơn), là người yêu anh Mót.

Theo một người thân trong gia đình, Huyền hiện là bà mẹ đơn thân. 5 năm trước, trong lúc Huyền mang thai con gái đầu lòng, người chồng nghiện rượu, ham mê đánh bạc. Hôn nhân tan vỡ, cô gái về nương nhờ nhà mẹ ruột rồi sinh con. Sau khi đẻ con đầu lòng, Huyền lầm lì, ít nói, hờn giận vô cớ. Những lúc lên cơn bệnh, Huyền xé rách quần áo và xưng mày tao với cha mẹ. Gia đình sau đó đã đưa Huyền đi thăm khám, uống tại bệnh viện Tâm thần tỉnh Quảng Ngãi. Theo đơn thuốc, bác sĩ chẩn đoán Huyền bị rối loạn phân liệt.

Lãnh đạo xã Bình Phú cũng xác nhận, Huyền đã trải qua cuộc hôn nhân tan vỡ và có con gái 5 tuổi. Gia đình ba mẹ Huyền cũng thuộc diện khó khăn ở địa phương. Thời gian gần đây, Huyền đem lòng yêu thương Mót. Họ quấn quít bên nhau dù hai bên gia đình ngăn cản.

Sau khi quen anh Mót, chị Hiền trở nên vui vẻ hơn và không có biểu hiện gì bất thường. Người thân còn cho biết, cả hai có ý định cưới nhau trước khi xảy ra sự việc.

Hiện trường xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng

Không có dấu hiệu bất thường trước khi xảy ra án mạng

Theo lời khai ban đầu của Huyền, nguyên nhân dẫn đến hành vi giết người yêu là do khi đi chơi Valentine, anh Mót trò chuyện và nói rằng có người tình khác, nên Huyền đã ghen tuông và dùng dao đâm chết người yêu.

Tuy nhiên, theo nhiều nhân chứng, việc Huyền khai giết Mót khi ngồi tâm sự đêm 14/2, là không đúng sự thật. Bởi thời điểm đó, anh Mót đã xỉn và đi ngủ. Huyền ngồi uống rượu cùng với ông Võ Bân (bố của anh Mót). Theo lời ông Võ Bân, tối 14/2, Huyền không có biểu hiện ghen tuông gì và con trai ông thời điểm đó rất vui vẻ. Sau khi uống say, ông Bân cũng vào nhà đi ngủ cho đến khi xảy ra sự việc.

Cũng theo người nhà anh Mót, trước ngày lễ Valentine 3 ngày, anh Mót đã hỏi người thân vay 2 triệu đồng và lấy thêm của người thân khác 2,5 triệu đồng để đi chơi cùng Huyền. Người thân cũng cho biết, nhiều lần Huyền đã mượn tiền anh Mót khiến anh này không vui và nói tiền còn để nuôi cha.

Trước đó, thông tin ban đầu vụ án cho thấy, vào ngày 14/2, Mót chở người yêu là Nguyễn Thị Thanh Huyền đi chơi cùng 4 người bạn khác tại ghềnh đá thuộc bãi biển xã Bình Phú, huyện Bình Sơn.

Tối cùng ngày, Mót và Huyền cùng bạn bè về trại nuôi vịt của gia đình anh Mót ở khu vực Bầu Suốt (thôn An Thạnh, xã Bình Phú). Tại đây, cả nhóm ngồi uống bia và trò chuyện với nhau. Sau khi những người bạn ra về, Mót vào trong trại ngủ, Huyền ở lại trò chuyện với cha của Mót.

Đến 23h đêm cùng ngày, Huyền chạy đến Công an xã Bình Phú khai báo Mót bị đâm chết và nhờ công an đưa về nhà để báo với mẹ. Sau đó, trên đường đi về, Huyền khai nhận, đã tự tay đâm chết anh Mót nên công an dẫn chị này ra lại khu vực hiện trường vụ án. Tại đây, công an thu giữ một con dao bị gãy cán. Nạn nhân Mót bị tử vong do 5 nhát dao.

Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, đến nay chưa phát hiện Huyền có dấu hiệu bất thường về thần kinh. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

