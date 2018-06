Vụ cô gái bị sát hại, phân xác: Người thân khóc gào trong đau đớn

Khi thi thể cô gái bị bạn trai sát hại, phân xác được đưa về nhà, nhiều người òa khóc nức nở, một số người ngã quỵ trước mất mát quá lớn.

Anh H (người mặt áo xanh) khóc gào khi vợ sắp cưới được đưa về nhà

Chiều 6.5, sau khi được cơ quan chức năng hoàn thành khám nghiệm, thi thể chị D.N.Y. (27 tuổi, xã Quy Đức, huyện Bình Chánh, TP.HCM) được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Khi chiếc xe tang chạy chầm chậm rồi dừng hẳn trước nhà, lúc này nhiều người từ trong nhà của chị N. đi ra rồi oà khóc nức nở vì chị đã được về với gia đình. Gần cả trăm người cùng bao quanh chiếc xe tang để nhìn chị N. về nhà với cha mẹ và đều không thể kìm nén được nước mắt thương xót cho chị và gia đình.

Bà G. (mẹ chị N) khóc gào, luôn miệng gọi tên con gái khiến nhiều người chứng kiến không kìm được nước mắt. “Con ơi. Về với mẹ đi, con ơi”, bà G khóc nói.

Người thân đau đớn, ngã quỵ khi thi thể chị N được đưa về nhà

Cạnh đó, ông Dũng (cha chị N) trấn an vợ và luôn miệng nói với bà G cố gắng lo cho con gái toàn vẹn. Ông tỏ ra cứng rắn trước nỗi đau quá lớn để trấn an gia đình. Tuy nhiên, sau đó ông quay mặt đi hướng khác giấu những giọt nước mắt đang tuôn rơi.

Túc trực từ lúc chị N được đưa về nhà, anh H (chồng sắp cưới của chị N) đôi mắt đỏ hoe luôn miệng gọi tên chị N.

Mấy ngày qua anh H chưa ăn gì vì lo lắng và mòn mỏi đi tìm người vợ sắp cưới của mình “mất tích” bí ẩn nên thể trạng anh càng tiều tuỵ hơn. Nhiều lúc anh như người vô hồn gọi tên chị N. “Em ơi, anh đang ở đây, em về với anh đi”.

“Nghe gia đình bảo là cháu N. sắp đám cưới nhưng bây giờ lại ra cơ sự này. Số phận thật nghiệt ngã. Mong sao gia đình cố gắng đứng vững, vượt qua giai đoạn khó khăn này và hơn hết là chứng kiến kẻ sát nhân phải đền tội trước pháp luật, để cháu N. yên nghỉ được trọn vẹn”, người hàng xóm đối diện chia sẻ.

Liên quan đến vụ án, Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) cho biết, đã bàn giao Vũ Ngọc Hiếu (29 tuổi, quê Gia Lai, tạm trú đường số 8, phường 11, quận Gò Vấp, TP.HCM) cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP.HCM thụ lý điều tra về hành vi giết người. Hiếu là nghi can sát hại chị N.

Bước đầu, Hiếu khai nhận có mối quan hệ tình cảm với chị N. nhưng hai người đã chia tay.

Ngày 31.5, Hiếu hẹn nhóm bạn cũ trong đó có nạn nhân đi ăn uống. Kết thúc buổi hẹn tối đó, Hiếu chở nạn nhân về phòng trọ mình ở phường 11 (quận Gò Vấp, TP.HCM). Tại phòng trọ, Hiếu kẹp người nạn nhân dẫn đến chết.

Phát hiện nạn nhân đã chết, Hiếu tiếp tục ngủ chung với thi thể khoảng 8 giờ sau mới ra tay chặt xác, phi tang nạn nhân ở tỉnh Tây Ninh nhưng sau đó bị phát hiện bắt giữ.