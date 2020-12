Vụ chồng đâm chết người giải cứu vợ: Vì sao mẹ đẻ thuê người bắt cóc con gái?

Thứ Tư, ngày 02/12/2020 15:00 PM (GMT+7)

Sau hơn hai tuần điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long đã làm rõ khá nhiều chi tiết liên quan đến vụ bắt người trái pháp luật và giết người, xảy ra tại quán cà phê ven quốc lộ 53 đoạn qua xã Long An (huyện Long Hồ).

Đến thời điểm này, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can về tội bắt người trái pháp luật. Bị can Võ Thị Kim Chi (SN 1967, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) bị cáo buộc là kẻ chủ mưu, Trần Lê Văn Thịnh (SN 1992, ngụ tỉnh Đồng Nai) là người thực hiện.

Con trai bị can Chi là Nguyễn Thành Nhựt (SN 1999) là người dẫn đường cho Thịnh cùng với nhóm người đi ôtô từ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến Vĩnh Long bắt Võ Thị Thúy Hằng (SN 1991, chị gái cùng mẹ, khác cha với Nhựt).

Bị can Võ Thị Kim Chi khóc nức nở khi trả lời các câu hỏi của điều tra viên.

Trần Ngoại Giao (SN 1990) thường gọi là Giao Hòa Hiệp, có mối quan hệ quen biết với bị can Chi. Giao từng có tiền án về tội Cướp tài sản. Trong thời gian chấp hành án, bà Chi có đến thăm nuôi Giao. Mãn hạn tù, Giao đến chơi nhà bà Chi, sau đó mới quen biết với Hằng.

Hồi đầu năm 2020, Hằng và Giao kết hôn. Hai người chuyển về Vĩnh Long sinh sống, buôn bán quán cà phê. Hằng và mẹ ruột có xảy ra mâu thuẫn về tài sản, liên quan đến căn nhà ở TP Hồ Chí Minh. Thời gian này, bị can Chi gặp khó khăn về tài chính nên nhiều lần xảy ra cự cãi với con gái.

Chi sau đó mang chuyện này nói với Thịnh. “Bà kiếm tiền để tôi bắt nó (Hằng) về nhà giải quyết”, Thịnh gợi ý. Bà Chi đồng ý, sau đó vay mượn 10 triệu đồng ứng trước cho Thịnh, tổ chức thuê ôtô từ Vủng Tàu đến Vĩnh Long để lên kế hoạch bắt Hằng.

Giao bị khởi tố điều tra tội giết người.

Thịnh đề nghị Chi cho Nhựt dẫn đường, chỉ điểm thực hiện. Sau khi thống nhất kế hoạch, ngày 14/11, Thịnh thuê xe ôtô cùng đi với 4 người khác đến Vĩnh Long. Cả nhóm mang theo súng điện, 3 cây gậy 3 khúc, bình xịt hơi cay, roi điện…

Nhựt cùng đến Vĩnh Long. Đêm đó, cả nhóm thuê khách sạn lưu trú ở TP Vĩnh Long. 10h hôm sau, cả nhóm đến trước quán cà phê ven quốc lộ 53, nơi Hằng và Giao đang sinh sống ở xã Long An. Nhóm người của Thịnh lao vào quán trấn áp, bắt Hằng lên ôtô. Giao lúc này đang cầm xây xôm dừa dài khoảng 1,7m bằng kim loại, hái dừa phía sau vườn thì nghe tiếng vợ kêu cứu.

Giao chạy ra ngoài nhìn thấy vợ đang bị bắt, kéo đưa lên ôtô. Giao lao ra chặn đầu ôtô, đến phía ghế tài xế cầm cây xôm dừa đâm khiến người này bị thương. Tài xế bỏ chạy. Khi đó, Thịnh và đồng bọn ngồi phía sau buông Hằng ra nên nạn nhân thoát ra ngoài.

Trần Lê Văn Thịnh tử vong tại hiện trường.

Giao tiếp tục cầm cây xôm dừa ra cửa phía sau ôtô đâm trúng ngực Thịnh và một người trong nhóm bắt cóc. Thịnh mở cửa ôtô chạy ra ngoài và gục chết tại hiện trường. Sau khi gây án, Giao đến cảnh sát đầu thú. Tài xế ôtô và người bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau khi điều trị bình phục, cả hai bị tạm giữ điều tra.

Cơ quan Công an đã bắt giữ thêm hai nghi can đi cùng với Thịnh. Riêng Nhựt bỏ trốn khỏi hiện trường. Từ lời khai của các nghi can, cơ quan điều tra đã làm rõ vai trò của Nhựt và mẹ ruột. “Thịnh chết tại hiện trường. Chi và 4 bị can đi cùng với Thịnh bị khởi tố, bắt tạm giam. Riêng bị can Nhựt được cho tại ngoại vì đang nuôi con nhỏ”, cán bộ điều tra cho hay.

Hung khí gây án được cơ quan điều tra thu giữ.

Giao bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam theo khoản 2, điều 123 Bộ luật hình sự về tội Giết người, có khung hình phạt tù từ 7 năm đến 15 năm.

“Quá trình điều tra, nếu đủ cơ sở chứng minh bị can giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh, cơ quan tố tụng sẽ xem xét thay đổi tội danh”, cán bộ điều tra cho hay.

