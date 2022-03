Vụ cắt "của quý" của chồng vì con riêng bị xâm hại: Bị đánh đập vẫn nhẫn nhịn chịu đựng

"Do đã quá say, lại nghĩ đến việc Hoan đã xâm hại con gái lớn, tôi đã mất kiểm soát và dùng dao cắt cụt "cái ấy” rồi đến trụ sở công an đầu thú”, chị N. chia sẻ.

Cơ quan công an thi hành lệnh khởi tố, bắt giam Nguyễn Văn Hoan.

Liên quan đến vụ chồng bị vợ cắt cụt “của quý”, ngày 29/3, PV đã có cuộc trò chuyện với chị H.T.N (SN 1986, trú xã Chiềng Hặc, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) - người đang bị điều tra về hành vi cắt đứt “của quý” của chồng.

Chị N. chia sẻ, chị đã từng qua 1 lần đò và có một người con gái riêng 15 tuổi. Về phần lần kết hôn thứ 2 với anh Nguyễn Văn Hoan (SN 1993), hai người có 2 con chung. Con gái riêng sống cùng chị và anh Hoan. Kinh tế gia đình của chị N. rất khó khăn khi chị đau ốm, bệnh tật, không thể lao động nhiều trong khi anh Hoan cũng không có nghề nghiệp ổn định. Cả gia đình 5 miệng ăn chỉ phụ thuộc vào việc kinh doanh lặt vặt và làm nông.

Thời gian gần đây, chị N. phát hiện trong nhà bị mất tiền nên đã quyết định lắp camera. Trưa 18/3, chị N. kiểm tra camera và bàng hoàng phát hiện cảnh anh Hoan xâm hại con gái riêng của chị.

“Sau khi phát hiện sự việc, tôi rất sốc và bàng hoàng, đau khổ. Tôi đã nghi ngờ việc này từ năm 2020 khi con gái lớn có biểu hiện bất thường. Đến trưa 18/3 thì mọi việc vỡ lở, tuy nhiên tôi không nói chuyện với Hoan vì sợ Hoan sẽ đánh, đe doạ mẹ con tôi”, chị N. chia sẻ.

Đến ngày 19/3, một người bạn của chị N. mời vợ chồng chị đến nhà ăn cơm, uống rượu. Nghĩ là lần cuối hai vợ chồng ngồi ăn với nhau trước khi chị trình báo sự việc đến cơ quan công an, chị N. đồng ý nhận lời mời.

“Lúc ấy tâm trạng tôi rất tệ nên đã uống rất nhiều rượu và Hoan cũng uống nhiều. Đến tối 19/3, chúng tôi quay về nhà. Lúc này, tôi vào phòng thì thấy Hoan đang ngủ và không mặc quần áo. Do đã quá say, lại nghĩ đến việc Hoan đã xâm hại con gái lớn, tôi đã mất kiểm soát và dùng dao cắt cụt cái “ấy” rồi đến trụ sở công an đầu thú”, chị N. kể lại.

Chị N. tâm sự rằng bản thân hiện đang rất hối hận vì hành động bồng bột của mình. Vốn chị N. dự định mang bằng chứng từ chiếc camera đến trình báo cơ quan công an, xử lý mọi việc theo pháp luật, tuy nhiên trong một phút mất kiểm soát, chị đã khiến mọi việc đi quá xa.

“Cuộc sống của tôi vốn đã khó khăn khi trải qua 2 lần đò, dù Hoan đánh tôi rất nhiều, có lần còn phải nhập viện nhưng tôi vẫn chấp nhận không ly hôn vì nghĩ đến 2 con chung, không muốn 2 đứa khổ như chị nó. Chẳng thể ngờ, Hoan đã sống không ra gì với bà con làng xóm, với vợ mà giờ cả với con Hoan cũng làm chuyện như vậy”, chị N. tâm sự.

Theo lời chị N, chị đã giao nộp toàn bộ bằng chứng là hình ảnh Hoan xâm hại, quan hệ tình dục với con gái lớn được ghi lại từ camera chị lắp trong nhà. Chị N. mong muốn mọi việc được xử lý đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, tối 19/3, UBND và Công an xã Chiềng Hặc nhận tin báo về việc chị N. đã dùng dao cắt cụt “của quý” của anh Hoan tại nhà riêng. Gây án xong, chị N. ra trụ sở Công an xã Chiềng Hặc đầu thú.

Khoảng 5h30 sáng 20/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La tiếp nhận và cấp cứu cho bệnh nhân Nguyễn Văn Hoan trong tình trạng bị cắt cụt dương vật.

Bệnh nhân sau đó đã được mổ cấp cứu và đã qua cơn nguy kịch, chẩn đoán vết thương phức tạp, phần bị cắt đã đứt lìa hoàn toàn, không còn dương vật, tinh hoàn.

Liên quan đến vụ việc, Công an huyện Yên Châu đã đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Hoan để làm rõ hành vi Cưỡng dâm người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Cơ quan công an xác định Hoan đã có hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục cháu H.T.R.L (SN 2007, con riêng của chị N) trong khoảng thời gian từ 26/8/2020 đến 19/3/2020.

